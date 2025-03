Llega un verano que será más caluroso de lo normal

R. C.

A las 05.32 de este lunes 21 de junio dará comienzo el verano astronómico en la península y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que será un estío más caluroso de lo normal, con temperaturas que estarán «al menos» 0,5 grados por encima de la media, y también más seco de lo normal, sobre todo en el noroeste peninsular. El verano pasado fue el noveno más cálido de la serie histórica (esto es, desde 1961) con una temperatura media 0,9ºC superior a la habitual.

La previsión de un verano más caluroso y menos lluvioso llega tras una de las primaveras más cálidas y secas del siglo XXI, sobre todo en la vertiente atlántica y Canarias. De hecho ha sido la primavera más seca del siglo XXI solo superada por la de 2005, y la cuarta más seca desde que hay registros. Ha llovido las dos terceras partes de lo normal (un 33% menos) y se han dado casos curiosos: ha sido una primavera más húmeda de lo habitual en zonas del sureste peninsular, como Alicante, y seca o muy seca en áreas tradicionalmente lluviosas como País Vasco, Navarra y el norte de Aragón. ¿Por qué ha sucedido esto? «Es la pregunta del millón. No sabemos si es una tendencia puntual. Empezamos a ver que no es el primer año que ocurre algo así. Estamos estudiándolo», dice Beatriz Hervella, portavoz de la Aemet, junto a Rubén del Campo. Del Campo cuenta un dato muy llamativo sobre la extraña distribución de horas de sol en estos últimos tres meses de primavera. En la brumosa Galicia ha habido más horas de sol que en la luminosa y mediterránea Comunidad Valenciana. Un ejemplo: en La Coruña ha habido 655 horas de sol, tres horas más que en Castellón (652), algo completamente atípico.

La temperatura media en primavera ha sido de 12,5 grados, 0,4 grados más que lo normal. En marzo se contabilizaron 11 récords de temperatura máxima, con 32,4 grados en Badajoz, la primera vez que en esta ciudad se superan los 30 grados en marzo. O los 35,6ºC alcanzados en mayo en Málaga, donde nunca se había llegado en mayo a estos registros térmicos.

En cuanto a lo que va de 2021, la Aemet señala que es el sexto año más cálido desde 1961. De momento en estos seis primeros meses se ha superado en 1,2 grados la temperatura normal. En cuanto a precipitaciones está siendo un año normal, con lluvias apenas un 8% por debajo de la media.

Olas de calor

Los portavoces de la Aemet hablaron también de las olas de calor, y advirtieron de que la tendencia indica que lo normal es que este verano ocurra alguno de estos episodios (que suceden cuando hay varios días de altas temperaturas), con más posibilidades de que se produzcan en el sur peninsular. La cara positiva de este asunto, según Hervella, es que no serán tan dañinas para la salud. «Las olas de calor son más dañinas cuando se producen tempranamente, por ejemplo en mayo, cuando nuestro cuerpo aún no está aclimatado. Está demostrado que en esos casos tienen mayor mortalidad. Este año nos hemos librado de esas olas de calor tempranas así que, si hay alguna, no va a ser tan terrible o complicada como si ya hubiéramos tenido una«.