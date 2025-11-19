Llega la última superluna del año: cuándo podrá verse la Luna Fría, una de las más impresionantes del año Diciembre despide el calendario lunar con una de las lunas más impresionantes del año

Cuando aparecen, es casi imposible no detenerse a contemplarlas. Las superlunas se han convertido en un fenómeno fascinante que captura a observadores del cielo y entusiastas de la astronomía de todo el mundo. Ocurre cuando la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, alcanza su punto más cercano a nuestro planeta, conocido como perigeo. Es decir, durante una superluna, la Luna está en fase llena y se encuentra en el punto más próximo a la Tierra en su órbita elíptica. Y la última del año está a punto de llegar.

El año concluye con la Luna Fría, que en 2025 también será superluna. Tendrá lugar la primera semana de diciembre, será la duodécima luna llena y la última de 2025.

Por qué se le llama Luna Fría

El Royal Museum Greenwich explica que el nombre de Luna Fría se debe a que la luna llena en este mes marca la llegada del invierno. Otras fuentes explican que, en la cultura popular, se denomina este fenómeno como Luna Fría, ya que esta luna llena marcaba el inicio de las semanas más frías del año en el hemisferio norte.

Según la NASA, dependiendo del año, «la Luna Fría de diciembre puede ser la última luna llena de otoño o ocurrir justo después del comienzo del invierno».

Desde el IAC subrayan que se trata de una de las lunas más impresionantes del año, por su reflejo sobre paisajes helados.

Cuándo y a qué hora se podrá ver la superluna

La superluna de diciembre de 2025 se podrá observar en la primera semana del mes de diciembre hasta alcanzar su fase completa en la noche del 4 al 5 de diciembre. En concreto, la luna será llena el 5 de diciembre a las 00:15 horas. Este fenómeno será visible en prácticamente todo el planeta, pero se podrá ver con mayor intensidad en el hemisferio norte.

Además, diciembre cierra el calendario lunar con las Gemínidas, una de las lluvias de meteoros más regulares e intensas del año.

