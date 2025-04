Del llanto a la solidaridad

r. c.

Antonio Paniagua Madrid Viernes, 2 de septiembre 2022, 18:19 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

El día de su undécimo aniversario no fue precisamente el más feliz de su vida. El jueves compró una tarta para celebrarlo con sus compañeros en la escuela de verano que tenía lugar en el colegio Es Puig, en el municipio mallorquín de Lloseta. Hubiera sido mejor que se ahorrara el detalle, porque los chicos le rociaron de insultos del estilo de «foca», «gordo» y otras vejaciones. Cambiaron la letra de la canción «cumpleaños feliz» con otra hiriente y ofensiva. Para mayor ensañamiento, los chicos le grabaron con el móvil mientras le mortificaban y publicaron las imágenes en internet. En el vídeo se puede ver al niño llorando con desconsuelo en el patio mientras permanece sentado en un neumático.

El hermano de la víctima difundió en Instagram lo ocurrido y el resultado ha sido una oleada de solidaridad. Figuras del espectáculo y el deporte como la cantante Aitana, la artista Chanel, el futbolista Antoine Griezmann, el actor Aron Piper, el 'streamer' Ibai Llanos y las actrices Paula Echevarría y Loles León mostraron su simpatía con el chaval y revirtieron lo que era un mensaje de odio en un enorme gesto de cariño. «Me encantaría poder contactar con él y poder invitarle a algún concierto mío si él quisiera, pero sobre todo, conocerle. Eres muy fuerte», dijo Aitana en sus redes.

Llovía sobre mojado. No era la primera vez que el niño soportaba acoso en forma de golpes, escupitajos y burlas. De hecho lleva cuatro años escolarizado en el centro y los ataques no han cesado. Su hermano denunció que los profesores siempre miraban para otro lado cuando eran testigos de las agresiones. El protagonista de tanto odio lo ha pasado tan mal que ha habido veces en que quería quitarse la vida. «La mayoría de suicidios empiezan por tonterías como estas», dijo el familiar del chico. «Lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda y que no quería vivir más».

Ante semejante alud de solidaridad, el crío ha publicado un vídeo en que da las gracias por las felicitaciones y aconseja a las víctimas de 'bullying' rebelarse contra el hostigamiento.

Al colegio al que iba el chico le ha molestado la denuncia de los hechos y ha amenazado con presentar una demanda por difamación. Alega en su descargo que la actividad en que se hizo el escarnio del niño era una escuela del verano organizado por una entidad privada. El centro escolar se limita a ceder el espacio. Por añadidura, el colegio sostiene que la dirección y los profesores se encontraban esos días ausentes por vacaciones. En cualquier caso, la versión de la familia mantiene que los hechos se vienen repitiendo desde hace años.

El Ayuntamiento de Lloseta se ha puesto en contacto con la familia del menor y se ha activado el protocolo antiacoso para prevenir este tipo de fenómenos. El vídeo del 'bullying' se ha replicado hasta la saciedad, hasta el extremo de que recibió cientos de miles de interacciones de apoyo en las redes sociales.