Líos de familia Los siete nietos de Francisco Franco, protagonistas de sonados escándalos, optaron por un perfil mucho más bajo y discreto tras cobrar la millonaria herencia de su madre, 'Carmencita' RAFA TORRE POO Domingo, 27 octubre 2019, 20:55

La vida cambió para los nietos de Francisco Franco el día que murió su madre. 'Carmencita' Franco Polo repartió hace casi dos años su millonaria herencia. Se acabaron los problemas para ellos. También les pidió que preservasen la figura de su abuelo. Intuía cercano el día en el que su padre abandonaría por obligación el Valle de los Caídos. La saga Martínez-Bordiú-Franco le hizo caso sin rechistar. Rebajaron su exposición pública -incluso los más díscolos- y nombraron portavoz a Francis Franco para defender su rotunda negativa a la exhumación del dictador. La postura chocaba con su trayectoria anterior, salpicada de escándalos, salidas de tono y problemas con la Justicia. Habituales de la prensa rosa, algunos habían vendido, previo paso por caja, su azarosa y prolija vida privada. Quienes les conocen aseguran que lo hicieron para hacer frente a la falta de liquidez.

De los siete hijos que tuvieron 'Carmencita' y el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú, Carmen, Francis y Jaime han sido los que más quebraderos de cabeza han dado a sus parientes. Destaca Carmen, la primogénita. 'La Bordiú', como se la conocía en el papel cuché, ha coleccionado maridos y amoríos. Se casó muy joven con Alfonso de Borbón, como ella misma reconoció, «para salir de casa», antes de abandonarle para irse a París con el anticuario Jean Marie Rossi. Después se la relacionó con Roberto Federici y se casó con el hostelero cántabro José Campos. Más tarde llegó Luis Miguel Rodríguez 'el chatarrero', por sus negocios de desguaces. La 'reina de corazones', otro de sus motes, dice que con este último conoció el verdadero amor. Ahora sale con un australiano 34 años más joven que ella, Timothy McKeague, un 'coach' (entrenador) emocional con el que vive en Portugal alejada del ruido. Ya no necesita salir en las revistas, aunque llegó a participar en 'Mira quién baila', en Televisión Española. «Como buena piscis, soy enamoradiza y fantasiosa», siempre ha defendido. Sin pelos en la lengua. «Mi abuelo no tenía tiempo de pensar en el sexo, el poder era una droga», espetó a Bertín Osborne en una entrevista.

La 'nietísima' ha hecho siempre lo que ha querido, sin importarle las consecuencias. Como reclamar el ducado de Franco -un regalo del rey Juan Carlos a su madre en 1975 por sus «excepcionales circunstancias y merecimientos»-. Eso le costó un enfrentamiento con su hermano Francis, que se consideraba el sucesor natural. «Ser duquesa no cambia mi perspectiva de vida», declaró tras tomar posesión. Ahora es Grande de España. También las ha tenido con Hacienda, que le reclamó medio millón de euros por intentar eludir el pago de impuestos.

Mariola, casada con un familiar de un coronel republicano, es la única que no se ha divorciado

Su último sobresalto lo protagonizó su nuevo novio. El joven australiano fue detenido en Barajas. Llegó tarde al avión, empujó a uno de los empleados de la aerolínea y, al personarse las autoridades, se enzarzó en una disputa a gritos.

Las desgracias también han marcado su vida. Perdió a su hijo Francisco, de tan solo diez años, en un accidente de tráfico. Conducía su ya exmarido, Alfonso de Borbón. Se salvó su otro vástago, Luis Alfonso. Unos años más tarde, su ex perdería la vida en un extraño suceso, decapitado por un cable de acero tendido en medio de una pista por la que esquiaba. Carmen tiene una sola hija, Cynthia, fruto de su relación con el anticuario francés. También aquí experimentó el dolor. Jean Marie Rossi, ya con Carmen, perdía a la suya, Mathilda, al ser arrastrada, tras caer al agua, por la hélice de la embarcación con la que padre e hija estaban disfrutando en la bahía de Acapulco, en México.

El más franquista

Le sentó mal que su hermana Carmen le birlase el ducado, pero Francis Franco Martínez-Bordiú -el dictador le obligó a cambiar el orden de sus apellidos para alargar su sombra- no rompió la relación. Él ya tenía título propio, marqués de Villaverde, que heredó de su padre. Durante la dictadura, sus allegados cuentan que pensó que España «era la finca del abuelo». Es el más franquista de todos, y no duda en enfrentarse con quien ponga en entredicho la reputación del patriarca. «No pondré nunca más la equis en la Declaración de la Renta», dijo tras sentirse abandonado por la Iglesia en su 'cruzada' contra la exhumación. «Han sido unos cobardes. Antes del tonto útil de Zapatero (el expresidente del Gobierno que aprobó la Ley de Memoria Histórica) ya estábamos reconciliados», sentenció.

Francis ha encontrado un aliado en su sobrino Luis Alfonso de Borbón. «El rencor nos lleva otra vez a despertar rancios odios cainitas. La historia condenará a quien profane este templo grandioso, no por el tamaño de la cruz, sino por el fraternal abrazo que representa», advirtió rotundo el año pasado el bisnieto del dictador en una manifestación. El único hijo varón vivo de 'la nietísima' ha convertido sus redes sociales en una trinchera profranquista. El 20 de noviembre del año pasado, Luis Alfonso colgó en Instagram una esquela del aniversario de su abuelo con un explícito mensaje: «Tus enemigos y los traidores de la patria no te olvidan, ni cesan de mencionarte. Otros muchos te seguimos recordando y rezando. Pero tu insuperable obra (la clase media, la Seguridad Social, las viviendas protegidas, las carreteras, las universidades, los hospitales, las industrias, los pueblos, los pantanos, los bosques.) permanecerá para siempre».

Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador, es uno de sus más férreos defensores. :: / REUTERS

Francis sentía pasión por Franco. Llegó a decir que le quiso más que a su padre. Incluso escribió un libro muy personal sobre su figura, 'La naturaleza de Franco. Cuando mi abuelo era persona'. Cazaban y pescaban juntos. «Descubrí a un hombre dotado de una gran sensibilidad» o «fue un modelo de austeridad y disciplina» son algunas de sus loas. Se ha casado dos veces y ha tenido cuatro hijos. Con su primera mujer, María Suelves, vio nacer a Francisco y Juan José. Ambos aparecieron en los 'papeles de Panamá' como directores de dos sociedades afincadas en las Islas Vírgenes británicas. Su pasión por la caza les llevó, junto con su padre, a montar una empresa que organiza monterías. En una de ellas a Juan José se le escapó un tiro, que acabó con la vida de su amigo y compañero Fernando Navarro. Fue en un coto de Arandilla, en Burgos, en 2007. La familia del fallecido nunca emprendió acciones judiciales. Francis Franco también estuvo en primera línea informativa en 2012, envuelto en un caso de conducción temeraria y atentado contra la autoridad. Huyó de la Guardia Civil y embistió a un coche patrulla. Fue absuelto de una condena que podía alcanzar los 30 meses de cárcel «por falta de pruebas de cargo suficientes».

La oveja negra de la familia siempre fue Jaime, el benjamín de los hermanos. El más próximo al rey Felipe VI, sobre todo en su juventud, se ha casado solo una vez aunque ha tenido, al menos, tres relaciones más. Acumula expedientes policiales. En 2010 la Guardia Civil investigó una denuncia que lo implicó en una discusión de tráfico en Villanueva de la Cañada (Madrid) en la que se efectuaron varios disparos, según declaró el denunciante. Ese mismo año fue citado a declarar después de que aparecieran seis kilos de droga en el interior de un vehículo conducido por dos colombianos en Requena (Valencia). Encontraron una tarjeta bancaria y un carné de patrón de barco suyos. Las drogas han sido su principal caballo de batalla. Contó en platós de televisión sus adicciones. «Ahora mi vida es sana», afirmó hace cuatro años. No teme recaídas. Su actual pareja, la empresaria gallega Marta Fernández, fue su principal apoyo. Con Ruth Martínez, la anterior, tuvo un gran altercado que, de no ser porque en aquella época no tenía antecedentes, casi le conduce al presidio. Fue condenado a un año de cárcel por maltratos y amenazas.

Jaime, en el juicio por maltratos a Ruth Martínez. A la derecha, Carmen en 'Mira quién baila'. :: / R.C.

El resto, más comedidos

Por fortuna para los Martínez-Bordiú Franco, el resto de hermanos han sido mucho más discretos, con algún pero. María de la O dio un disgusto a todos cuando anunció que se iba a casar con un 'rojo', Rafael Ardid, que era nieto de un coronel republicano al que su abuelo había condenado a trabajos forzados en el aeropuerto de A Coruña. Tuvo que aplazar la boda hasta en tres ocasiones. Lo logró a la cuarta. Fue el último enlace al que acudió Franco antes de morir. Se celebró, con gran pompa y boato, en El Pardo. De los siete nietos del ultracatólico dictador, es la única que no se ha divorciado. El matrimonio también fue noticia cuando la Policía descubrió que en uno de los pisos de su propiedad, que tenían alquilados en Madrid, se ejercía la prostitución.

María del Mar o Merry siempre fue la nieta más rebelde del golpista. Se escapó varias veces de casa y se casó con el periodista Jimmy Giménez-Arnau -que se convertiría tras su separación en el azote de la familia-. Incluso le atribuyeron un romance con el expresidente Felipe González, que ella se encargó de desmentir.

Cristóbal ha sido el hermano más recatado de todos. Se casó con la televisiva José Toledo en Nueva York y abandonó su emergente carrera de militar por los negocios. Casi se convierte en el segundo general más joven del país después de su abuelo. La pareja ha protagonizado el último divorcio de la saga.

Por último, está Arancha que mantuvo un sonado romance con su primo Alejo Martínez-Bordiú, hermano del fiestero Pocholo e hijo de su tío José María, el hermano de su padre.

El Pazo de Meirás es hoy objeto de disputa judicial. :: / EFE