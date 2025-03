Límites de transferencias bancarias: ¿Cuánto dinero puedes transferir sin que Hacienda te vigile?

Redacción Hoy Jueves, 12 de diciembre 2024, 14:16 Comenta Compartir

No importa el destinatario. A la Agencia Tributaria no le importa si transfieres dinero a tu padre, a tu hijo, hermano, pareja... si no tienes en cuenta ciertos aspectos, puedes estar en problemas cuando realizas transferencias bancarias. Son aquellos envíos de dinero que se realizan tras la orden de un cliente de pasarlo de una cuenta bancaria a otra, y sí, Hacienda puede estar al tanto. En nuestro país, a pesar de que Hacienda no ha fijado un límite exacto de cantidades que puedes transferir libremente, existen ciertos umbrales que pueden generar la alerta y obligar a los bancos a reportarlas. Esto es todo lo que debes saber al respecto:

- Cuidado con las transferencias superiores a 10.000 euros: Los bancos tienen la obligación de informar al Banco de España de cualquier movimiento (ingresos, transferencias o retiradas de efectivo) que supere los 10.000 euros como parte de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

- Movimientos sospechosos: Se considera movimiento 'sospechoso' toda aquella transferencia frecuente de altas sumas patrones irregulares o transacciones sin justificación clara. En estos casos, independientemente de la cantidad, los bancos pueden reportarlo a Hacienda.

- Pagos en efectivo superiores a 1.000 euros: Aunque no es como tal una transferencia bancaria, has de saber que realizar operaciones en efectivo de esta magnitud también puede ocasionar vigilancia.

- Acumulación de transferencias menores: La realización de muchas transferencias, aunque sean por debajo de estos límites, si en su cúmulo suman cantidades significativas, también podrían llamar la atención de Hacienda.

- Transferencias internacionales: Cualquier transferencia hacia o desde el extranjero por encima de 10.000 euros suele ser reportada.

Por tanto, si las transferencias son coherentes con tus ingresos declarados y actividad económica, no deberías preocuparte... Pero Hacienda puede vigilar cualquier movimiento que supere los 10.000 euros, además de movimientos menores si resultan sospechosos.