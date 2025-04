El liderazgo femenino en tiempos inciertos

M. J. Barrero Madrid Domingo, 15 de mayo 2022 | Actualizado 16/05/2022 13:26h. Comenta Compartir

El summit internacional Santander WomenNOW, que organiza Vocento, convertirá de nuevo Madrid en capital europea de las mujeres los días 16 y 17 de junio. Destacadísimas figuras nacionales e internacionales de la defensa de los derechos humanos, la ciencia, la economía, el deporte o el activismo participarán en la cuarta edición del congreso internacional sobre liderazgo femenino, en el que se debatirá en esta ocasión sobre 'El liderazgo en tiempos inciertos'.

La primera de las tres sesiones en las que se dividirá el encuentro se titulará 'Los líderes que necesitamos' y se celebrará el jueves 16 por la mañana. La abrirá Mariana Mazzucato, una de las economistas más prestigiosas del mundo y profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en la University College London, que abordará qué liderazgo económico es necesario en esta crisis marcada por la pandemia y la guerra de Ucrania. De la pérdida de derechos que han sufrido las mujeres afganas, casi un año después de la caída de su Gobierno, hablará Fawzia Koofi, ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán y miembro del equipo negociador con los talibán. Precisamente una de ellas, la artista y activista Rada Akbar, relatará su experiencia para salir del país.

El exjugador de baloncesto Pau Gasol reflexionará sobre su carrera y presentará el trabajo que realizan desde la Gasol Foundation, para reducir mejorar los hábitos de vida saludable de miles de niños, niñas y sus familias. También intervendrán, entre otros, Adriana Cerezo, taekwondista medalla de plata olímpica en Tokio; la velocista y saltadora paralímpica Sara Andrés; y Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España.

La segunda sesión, titulada 'El poder del relato', se abrirá esa misma tarde con la intervención de Victoria Alonso, presidenta de Postproducción, Efectos Visuales y Animación y productora ejecutiva en Marvel Studios, una de las mujeres más poderosas de Hollywood. Tras ella hablará Cynthia Germanotta, presidenta de la Born this way Foundation y madre de Lady Gaga, cuya fundación tiene como objetivo crear un «mundo más valiente y amable» para los jóvenes. La activista y opositora rusa Liubov Sobol; Laura Fernández Espeso, CEO de The Medriapro Studio; la modelo e impulsora del movimiento #MeToo Ambra Battilana; la escritora Virginia Feito, autora del éxito editorial 'La señora March'; y la chef Lucía Freitas, propietaria del restaurante gastronómico A Tafona, serán otras de las participantes.

En busca de respuestas

El viernes se debatirá sobre 'El poder del futuro', con la intervención, entre otros, de Alexandra Cousteau, cineasta y activista ambiental; Ángeles Santamaría, CEO de Iberdrola España; Kristina Spohr, profesora de Historia Internacional en la London School of Economics and Political Science; Sigrid McCawley, abogada de las víctimas de Jeffrey Epstein; y Luis Rojas Marcos, psiquiatra y profesor de la New York University.

«Durante dos días reuniremos en Madrid nombres importantísimos de la economía, la cultura, la sostenibilidad, el deporte, la empresa o el arte. Desde Mariana Mazzucato a Pau Gasol o Alexandra Cousteau. Podemos decir con mucho orgullo no solo que Santander WomenNOW es el congreso internacional sobre liderazgo femenino más importante de Europa, sino que además, continúa creciendo en cada edición», asegura Samary Fernández Feito, directora general del Área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Vocento.

«Sabemos que obtener respuestas ahora es muy difícil, pero queremos lanzar preguntas a figuras más que relevantes que nos ayuden a iluminar estos momentos tan inciertos que vivimos. Este summit tiene que ver con la igualdad, pero también con las nuevas tendencias sociales, la economía o el poder», añade Lourdes Garzón, directora de WomenNOW y Mujerhoy.

WomenNOW cuenta con el apoyo de Banco Santander como Global Partner y el patrocinio de Iberia e Iberdrola. El congreso se podrá seguir presencialmente, en el auditorio El Beatriz de Madrid, tras registrarse en la web congreso.womennow.es. Además, podrá seguirse en directo en womennow.es, mujerhoy.com y la web de este periódico.

