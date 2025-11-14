Así puedes liberar espacio en WhatsApp con la nueva actualización
La última actualización de WhatsApp permite eliminar archivos chat por chat, liberando espacio en tu móvil de manera rápida y sencilla
Judith Rueda
Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:56
El espacio de almacenamiento de los teléfonos móviles suele ser demasiado pequeño para toda la información, imágenes o contenido que manejan. Una de las aplicaciones más tediosas para liberar espacio hasta el momento era WhatsApp, pero esto se ha solucionado con su última actualización que incluye la nueva función administrar almacenamiento.
Hasta la fecha, el modo habitual para eliminar archivos era entrando en ajustes, desplazándote hasta almacenamiento y datos, accediendo posteriormente a la antigua versión de administrar datos. Desde aquí se podía ver todo el contenido multimedia para poder gestionarlo, revisándolo por tamaño o antiguedad.
Cómo borrar espacio en WhatsApp
Esta nueva versión permite eliminar contenido de los chats de manera individual, para así evitar borrar información de otros contactos.
Para acceder a ella es tan sencillo como entrar en el chat y buscar la opción de 'administrar almacenamiento', además, ahora esta función mostrará el espacio que ocupa el chat.
Esta función se encuentra actualmente solo disponible para un número reducido de usuarios que cuentan con la beta de iOS, por lo que para el resto de dispositivos es probable que tarde una semanas más en llegar.