El lento revivir de La Palma

Un puñado de especuladores y un misterio

D. Chiappe

la palma. Los afectados por el volcán de La Palma tienen un permiso especial para construir en suelo rústico, donde otros sólo pueden darle uso agrícola. Después de perder su casa de Los Campitos en las primeras horas de la erupción, Leticia García Sánchez comenzó la búsqueda. «Preguntamos por un terreno que tenía un cuarto de aperos, me encantaba y valía 40.000 euros. Pero el dueño me preguntó si éramos afectados por el volcán y al saber que sí, me lo subió a 70.000 porque a mí sí me dejaban construir». Dice que ha recibido 6.000 euros en dos ayudas regionales, pero todavía no la indemnización por la casa. «Lo que costaba 15 euros el metro cuadrado ahora está en 35. ¿Cómo levantas una casa con esos precios?», reclama.

En la Oficina de Atención a los Afectados por el Volcán son conscientes de la especulación que afecta a los suelos y alquileres. «Si costaba 470 euros ahora está en casi 800», dice Matos. Las razones son las ayudas que reciben los interesados, el permiso que tienen los afectados a construir donde está vedado para otros y la pérdida de superficie útil, aunque apenas sea del 1% bajo la lava, además de las zonas todavía excluidas. La «afectación» es del 12%, dice el cabildo, y el metro cuadrado de los terrenos rústicos ha pasado de 5 a 70 euros.

Mientras se especula con el suelo, un misterio sigue abierto en la isla. Un hombre de 72 años fue a limpiar ceniza a una de las casas de sus hermanas en Las Manchas y no volvió vivo. Julio A. C. falleció en noviembre durante la emergencia volcánica pero no se le incluye en las estadísticas. Oficialmente no hubo víctimas mortales por la erupción del Cumbre Vieja. Pero las causas de esta muerte todavía se desconocen. La autopsia no se hizo en La Palma, que no tiene Instituto Anatómico Forense, indica una fuente, y las autoridades consultadas desconocen a dónde llevaron el cuerpo. Pudo inhalar gases tóxicos, con lo que se atribuiría su deceso al volcán, o tener una 'muerte natural'. Si los resultados fueron enviados, se han perdido o guardado sin ruido. «Entró con un grupo y el hombre no salió», dice una fuente. «Los acompañantes pensaron que se había ido antes y en la noche sus familiares hicieron la denuncia».