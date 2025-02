¿Te estás lavando el pelo de la manera correcta? Si ya no sabes qué hacer para que tu pelo se vea bonito después de cada lavado sin necesidad de utilizar secadores, planchas o tenacillas, la solución es más sencilla de lo que crees

El deseo de muchos es lucir siempre la melenaza que tenemos al salir de la peluquería. No solo es necesaria una buena elección de productos para tu tipo de pelo, también hay que mantener una buena higiene capilar.

Te metes en la ducha, mojas tu pelo y lo enjabonas con varios productos carísimos que aseguraban ser de la mejor calidad y especificados para tu tipo de cabello. Mientras te lo secas ya vas viendo el tétrico final que te espera: un pelo encrespado, sin brillo ni vida. Si ya no sabes qué hacer para que tu pelo se vea bonito después de cada lavado sin necesidad de utilizar secadores, planchas o tenacillas, la solución es más sencilla de lo que crees: probablemente tienes que cambiar tu rutina de lavado del pelo.

Así de primeras puede sonar más complicado y tedioso de lo que realmente es, simplemente consiste en añadir algunos sencillos pasos a la hora de lavar tu pelo. A continuación, podrás leer el paso a paso para que la próxima vez que te laves el pelo veas un resultado de peluquería.

Cepilla tu pelo en seco

Antes de mojar el pelo debes desenredarlo, ya que el momento en el que más frágil se encuentra nuestro pelo es cuando está húmedo. A la hora de lavarlo, si peinas antes tu pelo conseguirás que se rompa menos y, por consecuencia, que tenga un aspecto más sano. Muchos estilistas recomiendan el uso de un spray desenredante o incluso de algún aceite, que no sólo facilitarán el proceso de desenredado sino que también lo harán menos doloroso.

Usa la yema de los dedos

A veces maltratamos nuestro cuero cabelludo limpiandolo con las uñas y no con las yemas de los dedos. Esta práctica no solo hará mucho más placentera la experiencia sino que también activará la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Recuerda levantar las raíces para tener una higiene más profunda y para favorecer el crecimiento del pelo. Con este paso ya irás viendo una gran diferencia en tu pelo, el cual se verá mucho más sano y bonito.

Las tres zonas clave

La coronilla, la nuca y las patillas: estas son las tres zonas que más se ensucian de nuestra cabeza y, por tanto, las que necesitan una limpieza más intensa.Para aplicar de manera correcta el champú es importante emulsionarlo con agua en las palmas de las manos antes de aplicarlo. Si bien es cierto que se le debe dar importancia a la zona próxima al cuero cabelludo durante el lavado, también se debe masajear las puntas con el champú.

Cuidado con el champú

Normalmente utilizamos demasiada cantidad de este producto. Según aseguran los expertos, la cantidad correcta equivale al tamaño de una avellana o a una cucharadita de postre. Además muchos estilistas se suman a la propuesta de mezclar diferentes champús en un mismo lavado ya que, por ejemplo, las necesidades que tiene la raíz no son las mismas que tienen las puntas. Así das la nutrición que realmente necesita tu cabello.

Quitar el exceso de humedad, antes de acondicionar

Con este pequeño gesto ayudaremos a que el producto, ya sea un acondicionador o una mascarilla, penetre mejor y conseguiremos que sea más efectivo. Para plus de hidratación podemos utilizar puntualmente ambos productos, primero el acondicionador y después la mascarilla. Eso sí, recordando quitar la humedad entre el aclarado y siguiente producto.

Cuando seques, ¡primero la raíz!

Tanto si quieres secarte el pelo al aire como si prefieres usar el secador, lo primero será secar la raíz del cabello. Esto se hace levantando la raíz hacia arriba usando tus propios dedos para no romper el pelo. Esto no solo será saludable para tu cuero cabelludo sino que ayudará a que esa zona del cabello no quede apelmazada.

