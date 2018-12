El Kremlin hunde el 'Kursk' en el olvido Un niño se adentra en la sala donde se exponen los retratos de los tripulantes desaparecidos. / REUTERS El cine revive el naufragio del submarino ruso hace 18 años, una tragedia de la que Putin no quiere ni oír hablar RAFAEL M. MAÑUECO Domingo, 16 diciembre 2018, 19:32

La película del danés Thomas Vinterberg, basada en la novela 'A time to Die', de Robert Moore, sobre la catástrofe del submarino nuclear K-141 'Kursk' se puede ver ya en los cines de medio mundo, pero en Rusia apenas se habla de ella y nadie sabe a ciencia cierta si aparecerá o no en cartel. La cinta 'La muerte de Stalin' del director escocés Armando Iannucci, levantó polvareda y se terminó prohibiendo. Otra más reciente, 'Hunter Killer: Caza en las profundidades', en torno a un golpe de Estado contra Vladímir Putin, también ha generado polémica y hasta el presidente la ha criticado.

De momento, 'Kursk' está pasando desapercibida. Los burócratas del Ministerio de Cultura ruso no se atreven a prohibirla, pero tampoco dan luz verde a su exhibición. Los medios de comunicación leales al Kremlin ignoran la cuestión mientras los de oposición dan por hecho que la película no podrá verse nunca en las salas del país. El portal cinematográfico Film.ru y la revista de ocio 'Afisha' sostienen que se estrenará en Moscú el 25 de abril de 2019, aunque nadie lo ha confirmado a nivel oficial. Y es que lo que sucedió el 12 de agosto de 2000 en el mar de Bárents durante unas maniobras navales es un asunto muy sensible para la sociedad rusa. Y, sobre todo, para el poder, para Putin. El primer mandatario estuvo desaparecido unos días mientras disfrutaba de sus vacaciones antes de reaccionar a las funestas noticias que llegaban sobre el navío.

Tras la presentación de la película de Vinterberg, el pasado 6 de septiembre en Toronto, el almirante Viacheslav Popov, que era el comandante en jefe de la Flota del Norte cuando se hundió el submarino, vio el tráiler y, en declaraciones al diario 'Izvestia', dijo que le pareció todo un «desvarío». Popov, que dirigió entonces el operativo de rescate, cree que la cinta y el libro de Moore son «malos» y no reflejan lo que realmente pasó.

Los antecedentes con otras películas críticas con el poder ruso no auguran su estreno en el país

El problema es que todavía no se sabe con exactitud y en toda su extensión qué es lo que sucedió exactamente aquel infausto 12 de agosto. De ahí que las autoridades rusas y los militares no deseen hurgar demasiado en la herida. Tal vez para que no surjan presiones en demanda de una clarificación completa y sin ocultaciones.

La herencia de la URSS

Putin lo reduce todo al lamentable estado en el que entonces se encontraba la Armada por la falta de financiación. Este año, en una entrevista para un documental del periodista Dmitri Kondrashov, el jefe del Kremlin aseguraba que «no hay nada que ocultar (...). La desintegración de la URSS originó enormes problemas de índole económica, en la esfera social, en las Fuerzas Armadas en su conjunto, y la tragedia del 'Kursk' fue una consecuencia de todo aquello». En efecto, el escaso presupuesto no alcanzaba para pagar los sueldos a los militares ni para dotarles de viviendas dignas. Tampoco para adquirir equipos imprescindibles, como trajes de buzo en cantidad suficiente o armamento más moderno. La falta de motivación por las malas condiciones provocaba además ineptitud y dejadez.

Una negligencia en la fabricación del proyectil submarino, un 65-76PB, pudo ser la causa de que estallara tras su lanzamiento en el tubo lanzatorpedos. La versión oficial es que se produjo una fuga del combustible del torpedo (peróxido de hidrógeno), se declaró un incendio y, al extenderse al resto de la munición, hubo una segunda deflagración mucho más potente. Pero siguen existiendo otras hipótesis. Por ejemplo, que el calibre del ingenio explosivo era superior al del conducto de disparo, lo que hizo que se atascara y estallara. En lo que todos los especialistas están de acuerdo es que los 65-76PB eran demasiado obsoletos para un sumergible como el 'Kursk', lo más avanzado entonces de la Marina rusa. Su orgullo.

La publicación militar rusa Topwar.ru llamaba el pasado mes de octubre la atención con un artículo en el que se preguntaba por qué cuando se reflotó el submarino y se abrió la caja fuerte del camarote del capitán, Guennadi Liachin, no había en su interior mecanismos de reserva de los llamados «detonadores universales» (UZU). Tal hecho lleva a deducir que se emplearon para garantizar la «efectividad» del torpedo, tal vez porque había dudas sobre si estaba en buen estado o porque, siendo en este caso un arma para su utilización en ejercicios, se le quiso dar un uso de combate. Pero, a juicio, de la web Topwar.ru, «los UZU son artilugios peligrosos», que después dejaron de utilizarse en los torpedos más perfeccionados de generaciones posteriores.

Sea como fuere, las dos explosiones, en especial la segunda, acabaron con el navío, cuya proa quedó totalmente destruida y se desplomó hasta la profundidad de 108 metros. La mayoría de la tripulación -118 hombres en total- murió en ese momento. Los últimos 23 supervivientes se fueron a la popa y esperaron un rescate que llegó demasiado tarde. Todos al final perecieron.

Algunos de estos detalles se conocen gracias a las notas escritas a oscuras por el teniente de navío Dmitri Kolésnikov, el oficial de más rango entre los que trataron desesperadamente de salvar sus vidas hasta el último momento. Golpearon repetidamente el casco del sumergible con un objeto metálico para que se supiera en la superficie que había gente con vida. Las percusiones comenzaron a las dos de la madrugada del día 13 y dejaron de escucharse en la tarde del 14. Las autoridades rusas se resistieron inicialmente al auxilio de países extranjeros, pero terminaron aceptando la ayuda. Cuando llegó el batiscafo británico 'LR5', nueve días después del hundimiento, y los buzos noruegos abrieron un agujero en la popa, encontraron solo cadáveres.

Con motivo del decimoctavo aniversario de la tragedia, el pasado mes de agosto, varios periódicos rusos publicaron reportajes sobre la situación actual de las viudas, novias y familiares de la tripulación del 'Kursk'. Pese al tremendo dolor que siguen padeciendo, tratan de mantener viva la memoria de aquella desgracia, mal que les pese a sus dirigentes y al conjunto de la ciudadanía rusa, que prefieren olvidar un trago tan amargo.

Sofía, madre del oficial Serguéi Dudkó, que tenía 31 años cuando murió en las entrañas del submarino, ha escrito un libro, costeando de su bolsillo la publicación, dedicado a contar la historia personal de todas y cada una de las víctimas. «Cómo eran, a quién amaban, en qué creían (...) Intento a toda costa que lo que sucedió con mi hijo, sus compañeros y el heroico 'Kursk' no caiga en el olvido», declaró la mujer a la revista 'Argumenti i Fakti'.

Familias arruinadas

La desaparición del suboficial Yuri Annénkov (20 años) «arruinó la salud» de los suyos. Así lo confiesa Tamara, su madre: «Tanto sufrimiento ha acabado con nosotros, nos ha dejado postrados». Según sus palabras, «no somos todavía mayores, pero vivimos de una pensión de invalidez (...); mi marido es asmático y yo estoy enferma de los nervios». La muerte del marinero Román Kubikov, de 21 años, a quien apenas le quedaban ocho meses para finalizar el servicio militar, llevó a su padre, Vladímir, a sufrir un infarto. Falleció dos años más tarde que su hijo.

Tatiana Guelétina, viuda del comandante responsable de la sección de misiles, Borís Gueletin, relató al diario 'Komsomólskaya Pravda' cómo vivió las angustiosas horas de espera mientras se preparaba un operativo de rescate que se puso en funcionamiento demasiado tarde: «Nos reunieron a los familiares, nos pidieron que firmásemos unos papeles comprometiéndonos a no desvelar nada, nos dijeron muchas cosas, pero solo recuerdo que me tuvieron que sacar en ambulancia. A la reunión de los familiares con Putin -celebrada en Severomorsk el 22 de agosto- no acudí». Todo aquello, resumía Tatiana, «fue una mezcla de horror, dolor, angustia... Dudando que hubiese alguien vivo en el interior de la inmensa nave, pero, al mismo tiempo, con la esperanza de que pudiera producirse un milagro».

Las dos explosiones y el hundimiento del 'Kursk' se ocultaron durante dos días, aunque el mando de la Armada lo supo desde el primer momento. Durante ese intervalo jugó un papel importante el capitán Ígor Kurdin, creador de un club de antiguos tripulantes de submarinos rusos. Coordinó toda la información que pudo recoger desde San Petersburgo e intentó mantener al corriente a los familiares. Kurdin también ha criticado la película de Vinterberg, porque cree que «se han tergiversado mucho los hechos» y que «abrirá otra vez las heridas de quienes perdieron a sus seres queridos». No le extraña que en Rusia no hayan colaborado en la realización del filme, pese a que en un principio hubo buena disposición de las autoridades. «No gustó el guión», asegura. Los exteriores tuvieron que rodarse en Francia y Bélgica.

El submarino nuclear cazaportaviones K-141 'Kursk' fue botado en 1994. Uno de los más sofisticados de su tiempo, el navío de guerra era una inmensa mole de 154 metros de eslora y 18 de manga que desplazaba 18.000 toneladas.

Llevaba doble casco e iba armado con 24 misiles de crucero 'Granit', varios de ellos provistos de carga nuclear, y una decena de torpedos.

tripulantes ocupaban el submarino el 12 de agosto del año 2000 cuando ocurrió la tragedia.

En octubre de 2000 pudieron ser recuperados los primeros 12 cadáveres. Un año después, se reflotó el sumergible, a excepción de la proa, que fue serrada y volada con explosivos. Ya en dique seco, se sacaron el resto de los cuerpos, salvo tres desaparecidos jamás encontrados, se recuperaron las cabezas atómicas y los dos reactores. Lo que quedó fue desguazado.