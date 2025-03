La Justicia suspende la pena de prisión de Juana Rivas La acusación particular ha accedido a la revocación de la pena con la condición de que esta madre granadina participe en cursos de parentalidad positiva

YENALIA HUERTAS Granada Miércoles, 30 de marzo 2022, 15:18 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

El recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Granada por Juana Rivas, la madre de Maracena a la que el Gobierno concedió el indulto parcial tras ser condenada por la sustracción de sus dos hijos menores, ha prosperado. El tribunal provincial ha acordado suspender la pena de prisión impuesta, eso sí con la condición de que participe en programas de parentalidad positiva, algo que había solicitado el abogado del padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri, que ejerce la acusación particular.

De este modo, si Juana Rivas no acudiera a los citados cursos o cometiera un nuevo ilícito durante el plazo de suspensión que se concede, que es de tres años, podría dar lugar a que se revoque el beneficio de la suspensión.

La granadina, que trajo a España y mantuvo ocultos a sus dos hijos durante un mes en el verano de 2017 para no devolvérselos a su expareja, estaba cumpliendo pena en su domicilio con un brazalete de control telemático desde finales del pasado diciembre y aún le queda aproximadamente medio año de condena.

Su defensa solicitó la suspensión de la pena el 18 de noviembre del año pasado, después de que el Gobierno le concediera el indulto parcial y dejara en la mitad la condena de dos años y medio que fijó el Tribunal Supremo (TS). Lo pidió al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar, quien se lo denegó el 9 de diciembre pasado, recurriendo entonces la defensa su negativa.

IDEAL ha tenido acceso al auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia de Granada que hará que Juana Rivas se pueda quitar la pulsera telemática en breve. Se trata de una resolución de 18 páginas, fechada el 23 de marzo y que es firme.

En ella, el tribunal provincial indica que para acordar esta suspensión se ha tenido en cuenta «que tanto la acusación pública como la particular han estado conformes con la concesión del beneficio de la suspensión».

La Audiencia recuerda que no existen responsabilidades civiles que pagar, puesto que Juana Rivas ya abonó a su expareja los 12.000 euros fijados por la justicia de indemnización. Además, no tiene otros antecedentes; solo ha cometido el delito de sustracción de menores que le ha llevado a este laberinto judicial. Por ello, al tribunal le parece «adecuado» conceder el beneficio. No obstante, recalca que estará obligada a participar en los citados programas de parentalidad positiva «en interés superior de los menores, propios hijos de la apelante».

Asistencia «necesaria»

Su asistencia a estos programas «se considera necesaria -agrega la Audiencia- para evitar la comisión de nuevos delitos» por parte de la granadina, que justificó su decisión de traer sus hijos consigo a España en 2016 en unos supuestos -y hasta ahora descartados judicialmente- malos tratos de su expareja mientras residían ambos en Carloforte, al sur de Cerdeña. Allí Arcuri regenta una hospedería.

Los magistrados de la Sección Primera no ven que someterla a esa obligación sea «ni excesiva ni desproporcionada», pues el propio abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, se había mostrado a favor del citado plan de parentalidad positiva, si bien pedía que no fuera impartido por el Centro de la Mujer de Maracena.

Por su parte, el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que anule el indulto concedido a su expareja al entender que fue arbitrario porque se adoptó «a pesar de las irregularidades manifiestas del expediente» y toda vez que se concedió de forma «exprés», «muy por debajo de la media de resolución, que se halla en ocho meses», informa Europa Press.

Juana Rivas está «muy contenta» con la decisión judicial y podrá quitarse la pulsera telemática en breve, según su defensa

Juana Rivas llegó a ingresar en el Centro Penitenciario de Inserción Social de Granada 'Matilde Cantos' el 11 de junio del año pasado y obtuvo el indulto parcial del Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando llevaba cinco meses cumpliendo condena en ese recinto.

El Gobierno le redujo la pena a un año y tres meses de prisión y 180 días de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, de modo que ya reunía los requisitos que establece la ley para poder beneficiarse de la suspensión (ser la pena impuesta menor o igual a dos años, no tener antecedentes penales y haber pagado la indemnización). Sin embargo, el juez Piñar no accedió.

La custodia exclusiva de sus dos hijos menores fue concedida por la justicia italiana a Arcuri de forma exclusiva, al tiempo que se estableció un régimen de visitas para la madre. Ahora, según ha indicado su abogado defensor, «podrá ver a sus hijos también en Italia cuando quiera», por lo que se encuentra «muy contenta». Ya no tendrá «ninguna limitación« para poder viajar al país transalpino o donde quiera, »y podrá ver a sus hijos (sin que ellos tengan que venir)».

Temas

Juana Rivas