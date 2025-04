Julissa Reynoso: «La igualdad entre hombres y mujeres es también una cuestión de abrir puertas»

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 8 de junio 2023, 09:21 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

En la jornada de clausura del Santander WomenNOW, el congreso sobre liderazgo femenino de Vocento, se escuchó la experiencia de mujeres que lideran el campo de la diplomacia, la investigación científica, el deporte o la inteligencia artificial. Comenzó la mañana con la charla de Julissa Reynoso, embajadora de EE UU en España. «He encontrado un país con muchísima participación de mujeres en el sector político y académico, pero en el sector privado se puede hacer mucho más», afirmó sobre España y vaticinó que las próximas semanas serán «muy intensas». «Es bueno tener controversia sobre temas políticos de relevancia, que impactan a los ciudadanos», dijo.

Criada en el Bronx de Nueva York, nacida en República Dominicana, graduada en la Universidad de Columbia y pupila política de Hillary Clinton, Reynoso aseguró que «yo nunca decidí dedicarme a la política. La política ha venido a mí, aunque desde joven tuve un gran deseo de aportar a la sociedad, cuando el Bronx era un lugar bastante pobre y marginado». Inició su militancia con «protestas en la calle y apoyando candidatos que creía que podían mejorar las condiciones de los ciudadanos que no tenían poder ni voz en mi país». Pero también ha sentido la decepción: «Algunas veces me ha sorprendido que eligieran a personas que no servían a los mejores intereses».

Reynoso se muestra agradecida a las «mujeres en particular que me han abierto puertas en el sector privado y el gobierno. No es casual que la oportunidad me la diera otra mujer. La igualdad entre hombres y mujeres es también una cuestión de abrir puertas», sostuvo. «Yo entré en la administración de Obama por Hillary Clinton». Luego, durante la era Trump trabajó por Joe Biden y, al ganar, volvió a la Casa Blanca. Ahora, en España sigue de cerca lo que ocurre en Ucrania. «Cuando creíamos que no íbamos ver más una violación a la integridad territorial en Europa, surgió la crisis de Ucrania», analiza. «El gobierno ruso tenía el plan de terminar la invasión lo más pronto posible con una gran victoria. No le ha salido así. Se ha enfrentado a un pueblo comprometido con su soberanía y a una coordinación entre los países europeos y EE UU para apoyarles».

Tras la apertura de Reynoso, las mujeres continuaron mostrando sus puntos de vista sobre la actualidad y el futuro, como la experta en inteligencia artificial de la Universidad de Oxford, Carissa Véliz, que mostró su preocupación por el «gran poder de las tecnológicas. Los algoritmos pueden ser más nocivos que cualquier medicina diseñada en un laboratorio», señaló. «Meta es una de las peores empresas que han existido nunca».

Alentar a la juventud

O como la neurocientífica del Instituto de Biomedicina de Sevilla e investigadora del CSIC, Patricia González-Rodríguez, que hizo una radiografía de la igualdad en su sector: «En el mundo científico la presencia de la mujer va cayendo cuando llega a posiciones de liderazgo y tiene su propio grupo de investigación. A partir de allí la visión es totalmente masculina», manifestó. «La mujer aporta más empatía y es capaz de trabajar en equipo muchísimo mejor. Y así cambiar las cosas».

González-Rodríguez solicitó un mayor esfuerzo para incorporar la «diversidad» en las ciencias. «Desde pequeñas deben saber que pueden ser neurocientíficas o ingenieras de inteligencia artificial sin sacrificar totalmente su vida. Nosotros tenemos el compromiso de demostrárselo».

Otra de las destacadas en su oficio que alentó a los más jóvenes a esforzarse y romper los techos de cristal fue Teresa Perales, atleta paralímpica con siete oros y un total de 27 medallas y que entrena más de ocho diarias en la piscina. «La vida te hace poner en una cuerda floja», confesó. «Una cosa bonita de las mujeres es que somos supervivientes por naturaleza. Tenemos la capacidad de auto empoderarnos. Me gusta decirle a la gente que 'tú puedes, tienes muchas capacidad' pero sobre todo te lo tienes que decir tú misma».

Tras las voces femeninas que expusieron su visión dentro de empresas tan distintas como energéticas, bancarias, editoriales o aeronáuticas, le tocó la clausura a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. «Al pensar en liderazgo femenino pienso en doña Eladia López Rodríguez», comenzó su discurso. «Nadie la conoce pero es la primera mujer que conocí que era auténticamente líder. Regentaba una tienda de ultramarinos, se quedó viuda a los 51 años con ocho hijos y era mi abuela», dijo Feijóo para clausurar la quinta edición del congreso de liderazgo femenino de Vocento.