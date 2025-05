Julio suma ya más crímenes machistas en 15 días que el año pasado en todo el mes

La proliferación de minutos de silencio en plazas e instituciones, como el que este miércoles enmudecerá el pleno del Congreso, delatan que España está inmersa ... en un momento de alerta machista. Lo admiten las instituciones y la policía y lo evidencian los datos. En los primeros 15 días de julio han sido asesinadas por sus parejas o exparejas ocho mujeres, una más que en julio del año pasado a lo largo de todo el mes, cuando los crímenes machistas dejaron siete víctimas.

Aunque habrá que esperar a las cifras oficiales, el país está ante la primera quincena de julio con más violencia de género desde hace dos décadas, desde que hay registros fiables. Los ocho crímenes de las dos últimas semanas son ya la cuarta peor cifra registrada en un julio desde 2003, solo superados por las 11 asesinadas de 2020, las 10 de 2019 y las 9 de 2015, pero claro contabilizando el doble de días. Lo peor es que hablar de uno de los julios más negros es tanto como decir uno de los períodos más trágicos de esta lacra en España, porque es sin discusión el mes con la mayor concentración de asesinatos de género, con 128 crímenes acumulados desde 2003 hasta el verano pasado.

La ola de homicidios de género que empezó el 29 de junio ha dejado prácticamente una mujer o un niño muerto cada día

La última víctima de esta ola de violencia es una ciudadana rusa de 36 años, asesinada a tiros por su pareja, un español de 33 años que después de quitarle la vida se suicidó con la misma escopeta. El crimen tuvo como escenario la casa en la que convivían, ubicada en el barrio junto a la playa del Postiguet, en la capital alicantina.

Los cadáveres de ambos fueron localizados el domingo, sobre las once de la noche, cuando la Policía Nacional entró a la vivienda a demanda de familiares y vecinos, que no lograban contactar con la pareja. El momento exacto del asesinato aún se desconoce. Será la autopsia la que al final determine el día y la hora de los disparos que segaron la vida de la víctima número 27 de la violencia de género en lo que va de año. Las primeras informaciones apuntan a que no existían denuncias previas por maltrato, pero este hecho no lo descarta, pues más de ocho de cada diez asesinadas este año no habían alertado a la policía o a los jueces sobre su calvario íntimo.

La fallecida en Alicante es la quinta víctima mortal de la violencia de género en uno de los peores fines de semana que se recuerda. La ola de crímenes empezó a las siete de la mañana del sábado, en un piso de la población valenciana de Buñol, donde Raúl A. D., un maltratador reincidente, mató a golpes y cuchilladas a su novia, Juliana, de 31 años. Fue una hora antes de que lo apresasen en una fuga desesperada por la autovía del Mediterráneo en la que embistió a vehículos e hirió a dos guardias. En poco más de 24 horas los homicidas segaron la vida de otras tres mujeres en el barrio madrileño de Carabanchel, en Salou (Tarragona) y en Sabadell (Barcelona), además de la citada de Alicante.

Segundo fin de semana negro

Es la segunda gran ola de crímenes de género ocurrida en España en solo 16 días, tras el viernes y sábado trágicos de final de junio, en los que esposos, novios o exparejas segaron la vida de tres mujeres, de dos de sus hijos pequeños y de la madre de una de la víctimas en menos de 48 horas.

Desde el sábado 29 de junio a este domingo los criminales de género han matado a 14 personas (12 mujeres y dos niños), lo que supone prácticamente un asesinato cada día. Tanta es la violencia de las últimas dos semanas que esos 16 días acumulan más del 40% de todos los homicidios machistas registrados en España en los primeros seis meses y medio de este año.