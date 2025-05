«En julio y agosto hay más riesgo de que un agresor mate»

Miguel Lorente, profesor de medicina legal en la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, es partidario de que se ... tenga en cuenta el 'factor verano' a la hora de decidir el riesgo que se asigna a las mujeres maltratadas que denuncian en julio y agosto, meses que, estadísticamente, son los que más asesinatos machistas registran.

En declaraciones a este periódico, Lorente recuerda que las épocas vacacionales, y fundamentalmente el verano, añaden un factor de riesgo que potencia la posibilidad de homicidios de género debido al cambio de rutinas y de las dinámicas en la relación y el aumento del tiempo de convivencia que se producen durante estos meses. «En esta época se sale mucho más, de una manera más desordenada, vas a sitios diferentes, con gente distinta... y todo eso hace que el agresor sienta que pierde el control de la mujer y pueda decidir matarla».

Por eso cree que si una mujer denuncia ahora, los servicios sociales o las unidades policiales podrían subir «un punto» el nivel de riesgo, y por tanto la respuesta en términos de protección. «En vacaciones hay unos factores añadidos que hace que la situación sea más crítica. Hay más riesgo en julio que en abril», indica.

Una reflexión que parece darle la razón a tenor de las ocho mujeres asesinadas en lo que va de mes (cinco de ellas este último fin de semana), un número que es «especialmente grave», si bien el exdelegado contra la Violencia de Género recuerda que «es algo que puede ocurrir cualquier día» por un factor estructural: el machismo que lleva a que en España haya entre mil y dos mil mujeres que sufren malos tratos todos los días. «Además», precisa, «ésta es una violencia de género de intensidad creciente», que según Lorente, hace «que ahora mismo haya hombres que están pensando en matar a sus parejas o sus exparejas. Y si no somos conscientes de ello difícilmente lo vamos a poder evitar».

Con todo, insiste en que la respuesta institucional no debe basarse sólo en la denuncia, porque entre el 80 y el 85% de las mujeres asesinadas no denunciaron.

Para poder aflorar esos casos emplaza a la sociedad a no caer en la pasividad y a actuar. «Y actuar significa que la situación que estas mujeres están sufriendo se ponga en conocimiento de personas que puedan dar una respuesta, bien por parte de ellas o de su entorno». En este sentido apela al papel que deben jugar las consultas médicas, «por donde pasan todas las mujeres maltratadas», para que allí se pregunte «directamente a la mujer» si está siendo maltratada.

Lorente también advierte del 'efecto llamada', según el cual un asesinato consumado (como los perpetrados en los últimos días) puede desencadenar que otro agresor cometa el mismo crimen. «Es un factor relacionado con el refuerzo que perciben los agresores que están pensando en asesinar a sus mujeres cuando constatan que otro ha conseguido el objetivo que él pretende», explica el profesor. «No es un factor determinante, pero sí de riesgo», de ahí la importancia de señalar al agresor: «No es 'Una mujer muere', sino 'Un hombre mata'», resume.

Para el experto hay otro factor que no conviene olvidar, el negacionismo de la violencia de género, plasmado muchas veces en mensajes en redes sociales que inciden en que, en realidad, son los hombres las víctimas, que hay muchas denuncias falsas, que la violencia de género es un invento de las feministas o que las mujeres instrumentalizan estas situaciones para quedarse con la casa y los niños. «Todo este tipo de respuestas está alimentando un clima muy violento, como ya estamos viendo», reflexiona el médico forense.

«¿Qué ha fallado?»

«El hecho de que surja esa pregunta ya te llama la atención», dice Miguel Lorente sobre el interrogante que suele surgir cuando el número de víctimas es elevado, como en las últimas horas, o cuando el homicidio resulta especialmente impactante. «El propio planteamiento de la pregunta ya revela lo lejos que estamos de la realidad de la violencia de género», señala el experto, que pone un ejemplo: «Si hay un accidente de tráfico múltiple con once víctimas, nadie pregunta qué ha fallado, todo el mundo entiende que puede pasar, aun siendo una situación excepcional. En cambio con la violencia de género surge esa pregunta si matan a seis mujeres, pero se acepta que una mujer pueda ser asesinada sin que nada falle, es decir, funcionando como está previsto, lo que refleja la insuficiencia del sistema». A su juicio, la eficacia de sistemas como VioGén depende de la voluntad del agresor, de que decida cumplir o no las medidas. «La protección es un papel, a no ser que te pongan un dispositivo GPS, que no se ponen o se ponen poco», comenta.

Lorente tampoco ve efectivo la convocatoria de los gabinetes de crisis por parte del Ministerio de Igualdad cada vez que la violencia machista suma cinco o más mujeres asesinadas en un mes. «Tiene que haber un gabinete de seguimiento todos los meses, no cuando maten a cinco mujeres. El problema de la violencia de género no es ninguna individualidad, es una violencia estructural y transversal a clases sociales, edades, ruralidad o zonas urbanas… a todos los elementos. Se puede estudiar un caso concreto pero no se pueden sacar muchas conclusiones de un gabinete de crisis, ni es conveniente mandar un mensaje de que hay algo crítico que tiene que ser abordado en estas circunstancias. Mejor los gabinetes de seguimiento», concluye.