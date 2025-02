Julia y Lucía, las primeras nacidas por gestación subrogada en España: «Somos feministas»

«Hay que votar en las generales, aunque sea al menos malo»

Julia y Lucía nacieron el 7 de enero de 2004.

– ¿Les felicita por su cumpleaños su madre biológica?

Julia: Con frecuencia.

Lucía: Sí, y también por Navidad.

– ¿Tienen relación con ella?

Julia: Hemos tenido mucha, pero cada vez menos.

Lucía: Nos hacemos mayores, ella ahora se ha mudado...

– ¿Ustedes estudian, trabajan?

Julia: Aún no tengo claro a qué me dedicaré, pero estudio un grado superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

Lucía: Yo tengo un empleo que no es fijo y estoy preparando unas oposiciones para el Cuerpo Nacional de Policía.

– ¿Qué música suelen escuchar?

Julia: Un poco de todo, la verdad. Pop, rock, trap...

Lucía: Yo igual, de todo. Pop, reguetón...

– ¿Sinceramente, cuánto tiempo pasan al día con móviles, tabletas, ordenador...?

Julia: Entre semana, mucho, pero por los estudios. El fin de semana no más de dos horas.

Lucía: Por la mañana me paso cuatro horas en la Academia de Policía y por la tarde estudio otras cuatro. No me queda tiempo para móviles y tabletas.

– ¿Sus redes sociales favoritas?

Julia: Pinterest. El resto las tengo, pero no participo.

Lucía: Instagram, TikTok.

– ¿Que opinan de la política?

Julia: No me gusta que la gente joven diga que no vota porque no está de acuerdo con ningún partido. Yo les digo '¡hombre, tu voz también cuenta, elige aunque sea al menos malo!'. Hay que se consciente y votar.

Lucía: No me voy a posicionar, pero estoy más cerca de la izquierda.

– ¿Van a votar, entonces?

Julia: Sí, yo sí.

Lucía: Claro, hay que votar. ¡Será ya la tercera vez!

– ¿Y ustedes, tendrían hijos por maternidad subrogada?

Julia: De momento no he planificado tanto mi futuro.

Lucía: No me gustan los niños. No los tendría de ninguna manera.