El juguete más demandado de Lidl baja de precio y es perfecto para los Reyes Magos

Si los pequeños de la casa todavía no han hecho sus cartas, están a tiempo de añadir este juguete del Lidl que está arrasando entre sus clientes. Se convirtió, desde su lanzamiento, en un 'top' ventas, y no es para menos: tiene todo lo que los más pequeños desean y a muy bajo precio. Se trata de su famosa cocinita de madera, cuya altura es regulable y se adapta al crecimiento de los niños. Además, dispone de detalles y accesorios que la convierten en toda una cocina en miniatura: microondas, pizarra, campana extractora, dos placas de cocina con luz y sonido, horno, fregadero, frigorífico, reloj... Y añade utensilios de cocina, un delantal, un paño y una manopla para que a tu peque no le falte de nada.

Sin lugar a dudas, es el obsequio perfecto para esta Navidad. Aunque pueda parecer que aún tenemos tiempo, ¡la llegada de los Reyes Magos está ya a la vuelta de la esquina! Y es que, por si todos estos complementos fueran poco reclamo, Lidl ha bajado su precio. Antes estaba a la venta por 49.99 y ahora le han aplicado un 20% de descuento, por lo que puede conseguirse por 10 euros menos, 39.99 euros. Un precio que está bastante por debajo a los precios habituales de estos juguetes, ya que la media está en unos 100 euros.

Además, Lidl ha añadido todas las pilas necesarias para su juego de luces y sonidos, para que la cocinita esté lista para ponerse manos a la... masa.

Características de la cocinita

Materia: de madera maciza.

Recomendación de edad: 3+.

Medidas: aprox. 66 x 97 x 30 cm.

Estructura estable de madera auténtica, regulable en 3 alturas (97/101/103 cm).

2 placas de cocina con pilas y luces LED, así como sonidos de cocción y fritura.

Mandos de temperatura giratorios con sonido de clic.

Campana extractora con luz y sonido.

Microondas integrado.

Nevera con máquina de hielo, incluye 3 cubitos de hielo y vaso de plástico.

Horno con función de luz y bandeja para hornear.

Fregadero con grifo giratorio.

Puerta corredera con pizarra, incluye 1 tiza.

Reloj con agujas móviles en la pared trasera.

3 ganchos para colgar.

Amplios accesorios: sartén, cacerola con tapa compatible para ambas, tenedor para carne, espátula y batidor, delantal, paño de cocina y guante de horno.

Incluye pilas alcalinas de larga duración y pilas de botón.

