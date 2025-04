Jugar con las tripas de Tesla

Juan Carlos Barrena Berlín Jueves, 28 de diciembre 2023, 00:01 | Actualizado 06:56h. Comenta Compartir

xpertos informáticos de la Universidad Técnica de Berlín han conseguido 'hackear' el autopiloto de Tesla y descubierto en la pletina donde se encuentra programado el llamado 'Elon Modus', que incluye el hasta ahora secreto modo de conducción llamado 'Executive Modus', por el que el vehículo funciona de manera autónoma y sin necesidad de que el piloto ponga las manos sobre el volante de manera regular.

Tres estudiantes que trabajan en su doctorado en el campo de la seguridad informática son los autores del pirateo, de cuyos detalles han informado a la compañía y que serán hechos públicos en el congreso anual del Chaos Computer Club (CCC), la mayor asociación europea de piratas informáticos, que se celebra en Hamburgo.

«Nos ha sorprendido mucho la facilidad con la que conseguimos acceder a los secretos de empresa de Tesla», destaca Christian Werling, uno de los tres jóvenes en declaraciones a Spiegel Online, en las que subraya que pensaba que «la empresa protegería mejor esa valiosa propiedad intelectual». Junto a Niclas Kühnapfel y Hans-Niklas Jacob concentró el ataque, no en la programación del autopiloto, sino en el hardware, la pletina con los circuitos que llevan grabado el software –en este caso de un coche para el desguace–, lo que les permitió acceder al sistema del autopiloto y reconstruir su funcionamiento.

Los tres expertos parten del supuesto de que todos los vehículos de Tesla tienen el mismo punto débil y advierten que las empresas de la competencia podrían por esa vía obtener valiosa información y reproducir una parte significativa del sistema de autopiloto de la firma del polémico multimillonario Elon Musk. «Hemos podido entender el sistema que utiliza Tesla para seleccionar qué datos envía para entrenar su inteligencia artificial durante el funcionamiento y cuáles no. Este tipo de cosas son valiosas a la hora de desarrollar coches autónomos», afirma Werling.

Solo en laboratorio

Los jóvenes científicos son expertos en piratear hardware, acceder a sistemas protegidos aprovechando los puntos débiles de microprocesadores y pletinas y trabajan con instrumentos y tecnología de laboratorio que en muchos casos solo pueden permitirse grandes consorcios o universidades técnicas. En el caso del sistema de autopiloto de Tesla el ataque lo llevaron a cabo con un llamado ataque de canal lateral, manipulando la tensión durante dos microsegundos en 560 milivoltios. «Es cuestión de pillar el momento exacto, pero una vez que se consigue, es relativamente fácil», señala Kühnapfel.

El acceso pirata a esta pletina permite también hacerse gratuitamente con extras informáticos de pago como el 'Infotaintment' o activar sistemas que esos automóviles llevan integrados pero que no se encuentran en funcionamiento de serie si no van incluidos en el precio del modelo en cuestión como la calefacción de los asientos traseros. Sin embargo consideran que un ataque así para acceder al sistema de autopiloto de los Tesla no es posible fuera del laboratorio.

