HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 17 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

91 jugadores de la Bonoloto se llevan más de 2.000 euros este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.257.931,5 euros

R. H.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:12

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 17 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 12, 13, 21, 35 y 37. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.257.931,5 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 92 boletos acertantes, premiados con 2.291,79 euros cada uno.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  2. 2 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  5. 5

    La masonería vuelve a Badajoz
  6. 6 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  7. 7

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  8. 8 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  9. 9

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  10. 10 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 91 jugadores de la Bonoloto se llevan más de 2.000 euros este lunes

91 jugadores de la Bonoloto se llevan más de 2.000 euros este lunes