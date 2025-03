Una jueza se impone a la voluntad de los padres y decide que Hazia se llame finalmente Zia

Zia es el nombre que una magistrada de Vitoria ha impuesto finalmente a la hija de Bergoi y Alazne, una pareja alavesa que quería que ... la pequeña se llamase Hazia. Las peticiones de la familia no han servido de nada ante la letrada que haciendo uso de la prerrogativa que le otorga la ley ha tomado la decisión.

«Nos han dicho que han elegido Zia porque en latín significa lo mismo que Hazia en euskera, semilla, y porque en latín solo tiene esa acepción», confirmado indignada Rosa María Manteiga, abuela de la pequeña. La familia, «muy desilusionada y enfadada» con la decisión ha anunciado que recurrirrá a la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública, en Madrid, para lograr que la bebé, que nació el pasado 22 de octubre, se llame «como han elegido sus padres, que es su nombre y no otro que le pongan por obligación».

Un nombre desde antes de nacer

Bergoi López y Alazne Cimavilla eligieron el nombre de su segunda hija en cuanto les desvelaron el sexo del bebé que venía. «Pusieron especial esmero y lo eligieron con todo el cariño del mundo. A todos nos pareció un nombre precioso y nos gusta su significado (semilla en castellano)», recuerda la abuela. Cuando la niña llegó al mundo, sus padres, como muchos otros, delegaron en el hospital el trámite de solicitar su inscripción en el registro, algo que desde hace unos años queda en manos de un magistrado. La sorpresa llegó dos días después.

«Avisaron del hospital de que habían dicho que no aceptaban llamarla así por dos razones: que no había ninguna otra niña con ese nombre y porque era un sustantivo», cuenta la amama. La incredulidad de los primeros momentos dio paso a la indignación. La familia se puso en contacto incluso con Euskaltzaindia «que nos dijo que no veían ningún problema». «Ibai y Aritza también son un sustantivos ¿Por qué se admite Zigor, que significa castigo, y no Hazia?», plantea Rosa María.