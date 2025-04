La jueza no impone la prisión permanente revisable al asesino de Marta Calvo

Esta sentencia hace que los delincuentes salgan a matar»

Hundida. Sin poder levantarse. Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, ha sentido como si un tren la arrollara por encima al ver la resolución de la sentencia. «A ver cómo remonto de esta. No tenía claro si le iban a caer las tres prisiones permanentes revisables pero confiaba en que al menos por una sí que le iban a condenar».

Tras casi tres años de lucha, sin poder empezar el duelo por la pérdida de su hija, Marisol considera que la resolución de la magistrada «es injusta». «Estas sentencias hacen que los delincuentes salgan a matar. Que piensen que pueden asesinar a las personas y ocultar los cadáveres y aquí no ha pasado nada». Según le ha explicado su letrada, Pilar Jové, la magistrada no ha condenado a Jorge Ignacio P. J. a la prisión permanente revisable dado que no contaba con una sentencia de esta índole con anterioridad. Aun así, la ley especifica que de ser condenado de dos asesinatos o de que en ellos incurriera en delito sexual (como es el caso) se le podría imponer la máxima pena. «A ver a cuántas mujeres más va a tener que matar para que le caiga la prisión permanente revisable. Si sale seguirá matando».

«La magistrada no ha tenido en cuenta mi dolor. Ella no sabe lo que es perder a un hijo y encima no poder enterrar su cuerpo. Estas cosas no le ocurren a la gente que está en el poder, nos pasa a las personas de a pie», confiesa Marisol a 'Las Provincias'. Aun así, la madre coraje no se da por vencida. «Le he dicho a Marta que no se preocupe, que esto no va a quedar así». Pilar Jové, su abogada, también sustenta este argumento y defiende: «Para algo están los recursos porque el jurado sí que lo condenó por el delito contra la integridad moral de los padres de Marta y también por tres prisiones permanentes revisables».