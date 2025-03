La Fiscalía recurre la libertad provisional de la secuestradora por riesgo de fuga

La Fiscalía pidió que la mujer que secuestró a un bebé en el hospital de Basurto ingresara en prisión preventiva durante la vistilla celebrada el ... pasado sábado en el juzgado de guardia de Bilbao. Pero la titular de instrucción número 2 encargada de tomar la decisión desoyó la solicitud y decretó la libertad provisional sin ninguna medida cautelar para la acusada para sorpresa generalizada.

La gran alarma social generada por el caso y los indicios claros de la comisión del delito llevaron a la fiscal a solicitar la medida cautelar más restrictiva en base al riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Sin embargo, la jueza, que tardó varias horas en dictar el polémico auto, entendió que no existían ninguno de esos dos peligros. En su opinión, Mireia C.S. cuenta con arraigo, ya que tiene domicilio conocido en Bilbao y se muestra arrepentida de lo que hizo. La defensora pública observaba, sin embargo, un riesgo evidente de haber causado lesiones al recién nacido, al que sacó del hospital metido en una bolsa de plástico de un supermercado. Al no compartir el criterio judicial, el Ministerio fiscal ha interpuesto un recurso de reforma contra la decisión. En caso de confirmarse el auto, apelarían también ante la Audiencia vizcaína, apuntan fuentes de la Fiscalía territorial.

El abogado de Mireia C.S., bilbaína de 24 años, reclamó que su patrocinada fuera internada en un centro psiquiátrico después de reconocer que se había llevado al niño disfrazada de sanitaria y haciendo creer a la madre que iba a hacerle una prueba de oído. Pero esta opción también fue descartada. La acusada y su familia se han comprometido a pedir hoy mismo a Osakidetza el ingreso voluntario de la joven en una unidad de enfermedades mentales para ser valorada. En el caso de que se le aprecie una patología, quedará ingresada o se le pautará un tratamiento ambulatorio. Las posibilidades son diversas.

«Nos asusta a todos»

Fuentes judiciales consultadas por este periódico entienden que el único «matiz discutible» en el auto de la jueza se refiere a la reiteración delictiva. Si Mireia entró en otras tres habitaciones de Basurto antes de raptar a Aimar, cabe la posibilidad de que lo vuelva a intentar «y eso es lo que nos asusta a todos», aunque no con la misma familia. En este sentido, las mismas fuentes creen que la orden de protección que han solicitado los padres del niño secuestrado no sería necesaria porque no «iba contra ellos en concreto».

«Por desgracia, la gravedad del delito no determina el ingreso en prisión preventiva, que no puede ser un adelanto de la condena y la Ley la reserva como último recurso para casos determinados y especialmente graves», señalan. Aunque la detenida fue imputada hace siete años por delitos leves, carece de antecedentes penales computables en este caso. «La puesta en libertad ahora no supone que no vaya a ser condenada en un futuro». La acusada se enfrenta a una pena por detención ilegal de entre seis y diez años, agravada al tratarse la víctima de un menor. La instrucción recae en otro juzgado, que a medida que avance la instrucción podría adoptar la prisión provisional.

El pasado viernes, mientras se encontraba en los calabozos de la comisaría de la Ertzaintza en Deusto, su abogado pidió que fuera derivada al hospital de Basurto para su valoración psiquiátrica. Tras pasar por Urgencias, regresó a la sede policial.

En las próximas semanas, la acusada tendrá que ser sometida a un nuevo examen forense para determinar su imputabilidad. Mireia C.S. ya fue entrevistada en el juzgado de guardia por peritos durante aproximadamente una hora, pero no se apreció en ella un brote psicótico agudo, que habría aconsejado su ingreso inmediato en un psiquiátrico. No obstante, en el caso de que se confirme que la chica tiene problemas que le impiden medir las consecuencias de sus actos, podría aplicársele algún atenuante que reduzca la pena.