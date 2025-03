La jueza «no ve creíbles» los abusos de un profesor a alumnos de 4 y 5 años en Madrid

La jueza de Mostoles (Madrid) que durante siete meses ha instruido la causa abierta contra un profesor de música del colegio internacional privado SEK-El ... Castillo, acusado de la presunta agresión sexual a tres alumnos de 4 y 5 años, ha sido archivada por falta de indicios delictivos. La magistrada Carolina García, en un auto fechado el pasado 11 de noviembre, ha justificado su decisión en que los hechos denunciados en marzo pasado «han perdido fuerza» como resultado de las diligencias practicadas, «hasta el punto de no ser factible la continuación del procedimiento».

El maestro de música fue detenido en la pasada Semana Santa en su domicilio de la localidad de Villanueva de la Cañada (Madrid). La Guardia Civil intervino su móvil y un ordenador, y el juzgado le dejó en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas no acercarse a 500 metros del centro escolar o la prohibición de trabajar con menores, tras admitir las denuncias de cuatro padres.

Tras la alarma generada por estos hechos, que obligó al colegio a apartar a su empleado de 28 años y salir al paso de las graves acusaciones, además de movilizar a la inspección educativa regional, las pesquisas judiciales dieron sus primeros pasos. Los agentes del instituto armado interrogaron a los afectados y llevaron a cabo el volcado de los dispositivos intervenidos al acusado, que negó los hechos. Por su parte, los psicólogos se entrevistaron con los menores afectados y sus progenitores al objeto de realizar un examen pericial de los hechos denunciados.

En un principio fueron los padres quienes declararon que sus hijos les habían verbalizado en casa que el profesor de música, al que le gustaba que le llamaran «papá», «era muy cariñoso» con ellos, «les daba besos en la boca y les bajaba el pantalón tocándoles el culete y el pito».

Informes de credibilidad

Inicialmente -señala la jueza en una auto al que ha tenido acceso este periódico- existieron indicios de criminalidad sobre el investigado, al resultar creíbles los testimonios «espontáneos» de los menores, dada su corta edad, y que se produjeron en lugares diferentes, cada uno en su domicilio en periodo de vacaciones, por lo que no había posibilidad de concierto entre ellos.

Sin embargo, las diligencias practicadas posteriormente fueron desmontando las denuncias y una de las familias, directamente, se retiró de la causa para no someter a la menor a la exploración en sede judicial. Mientras que del reconocimiento a los otros tres niños «no se ha podido obtener un relato que permita afirmar indiciariamente la existencia de los hechos denunciados».

Esto sumado a las conclusiones de los informes de credibilidad aportados por los psicólogos, que concluyen que los testimonios «no son creíbles» y tienen «contradicciones», así como al resultado negativo del volcado de los dispositivos del investigado, ha determinado el sobreseimiento provisional de la causa. No obstante, la Fiscalía y las acusaciones particulares ya han recurrido el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

En relación con las diligencias solicitadas que ha rechazado la jueza, explica que no hay indicios de que se haya podido proceder al borrado de información de los dispositivos intervenidos. No obstante, en el caso del portátil intervenido, señala que del informe del volcado y análisis de los dispositivos elaborado por la Guardia Civil «resulta que no ha sido posible acceder a su contenido».

Sin embargo, «dada la falta de indicios de los hechos investigados no procede insistir en una nueva pericial, sin perjuicio de que si aparecieren nuevos indicios en un futuro pudiera resultar pertinente una nueva prueba». Por ello, el portátil quedará en un depósito judicial como efecto intervenido durante el tiempo de prescripción de los delitos objeto de la presente investigación.