Las profesiones que pueden solicitar la jubilación anticipada a los 55 años

A los 65 o 66 años, esa es la edad legal para la jubilación ordinaria en España. Concretamente, 66 años y cuatro meses para aquellos trabajadores que no hayan cotizado al menos 37 años y 9 meses. Si un trabajador puede acreditar ese periodo de cotización o más, puede jubilarse de forma ordinaria a los 65 años. Sin embargo, en nuestro país existe la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada.

Esta es una decisión muy importante en la vida de los trabajadores, pues supone retirarse de la vida laboral por decisión personal. Para ello, existen diferentes formas de acceder a este retiro antes de la edad ordinaria de jubilación.

Jubilación Anticipada Involuntaria o Forzosa

La jubilación anticipada involuntaria o forzosa ocurre cuando un trabajador se retira prematuramente debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Esto puede deberse a un ERE, un despido por fuerza mayor o la jubilación o fallecimiento del empresario. En estos casos, el retiro anticipado es posible hasta cuatro años antes de la edad legal ordinaria.

Adelanto Prematuro de la Jubilación

Además de los plazos ordinarios, la Seguridad Social contempla el adelanto prematuro de la jubilación a partir de los 55 años en ciertos casos. Esto se aplica a profesiones que involucran trabajos excepcionalmente penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres con altos índices de morbilidad o mortalidad. Los trabajadores afectados deben cumplir con los requisitos específicos y estar en situación de alta o asimilada a la de alta. «La edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca, se encuentren en situación de alta o asimilada a la de alta y cumplan los demás requisitos generales exigidos», explican en la Seguridad Social.

Algunos de los oficios que pueden acceder a este adelanto incluyen matadores de toros, rejoneadores, novilleros, banderilleros, picadores y toreros cómicos. Estos profesionales deben acreditar su participación en un número determinado de espectáculos taurinos, que varía según la categoría de torero.

Jubilación para Mayores de 55 años con Incapacidad Permanente Total

Las personas mayores de 55 años que no tienen ingresos por trabajo o desempleo pueden solicitar un aumento del 20% en su pensión por incapacidad permanente total. Esto les permite pasar del 55% al 75% de su base reguladora. Además, tienen la opción de no solicitar la jubilación cuando llegue el momento y continuar cobrando la pensión de incapacidad permanente de forma vitalicia. Es importante señalar que no se pueden cobrar ambas prestaciones simultáneamente si provienen del mismo régimen de la Seguridad Social.

Acceso Mejorado a la Jubilación Anticipada para Personas con Discapacidad

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto en mayo de 2023 que mejora el acceso a la jubilación anticipada para personas con una discapacidad superior al 45%. Para este grupo, se reducen los años de cotización requeridos de 15 a 5 desde el diagnóstico de la discapacidad en ciertas patologías. La edad mínima de jubilación para estas personas es de 56 años, y si la discapacidad es igual o superior al 65%, pueden jubilarse a partir de los 52 años.

Es importante estar informado sobre estas posibilidades y planificar adecuadamente para tomar decisiones financieras sólidas en el momento de la jubilación.

