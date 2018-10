«No he cumplido mi sueño. He salido perdiendo» Lunes, 22 octubre 2018, 13:22

Cuando un cítrico se recoge mojado, el fruto madura antes y se pudre más rápido. Es por eso que Juan Hernández está hoy en casa. Como ha amanecido con lluvia no ha podido salir al campo a trabajar. Hace días que no lo ha hecho y las previsiones meteorológicas no auguran nada bueno para los días siguientes. No queda más remedio que esperar con los ojos pendientes del cielo. Tarde o temprano escampará y entonces podrá ganar algo de dinero, que falta le hace. Ya debe tres meses de alquiler.

«Para mí no es bueno que llueva, aunque para el campo es beneficioso», dice desde Málaga Juan, que se ve enredado en una de esas pescadillas que tanto se muerden la cola en el mundo de la economía. Si llueve poco la cosecha se resiente y el trabajo escasea, pero cuando empiezan a caer gotas no puede salir a faenar. Es algo parecido a la historia de su vida. Si no trabaja se hunde en la pobreza, pero si lo hace no sale de ella.

¿Le gusta que le llamen trabajador pobre? «No es que me guste o no, es que lo soy», responde Juan Hernández, un ecuatoriano nacionalizado español que llegó a España hace quince años con un sueño en la cabeza. Para cumplirlo dejó tras él dos hijos adolescentes con la promesa de volver a verlos y se vino para aquí con una maleta repleta de optimismo. «Pensaba que iba a ser fácil encontrar trabajo», dice.

No andaba desencaminado. Encontrar, lo encontró, y no fueron uno sino varios los trabajos que fue encadenando. Hasta ahí el sueño se cumplió, pero no como lo había imaginado. «Antes de los cítricos trabajé en la obra, pero unas veces no hay trabajo y otras no te pagan, que fue lo que me pasó hace cuatro años en Madrid. Por lo menos, en el campo se cobra siempre, aunque haya poco trabajo».

Es la lluvia la que marca su salario en un actividad económica, la de recogida de cítricos, que dura todo el año. En los buenos meses gana mil euros, pero en los peores su sueldo desciende hasta los 700. Con ese dinero debe afrontar el alquiler de un piso de 440 euros en Málaga, la ciudad en la que vive. «Si le añades el agua, la luz y todo lo demás, lo que tengo que pagar al mes pasa de los 500», afirma Juan. No le queda mucho para grandes alegrías y mucho menos para ahorrar el dinero que le permita viajar a Ecuador para visitar a los hijos que dejó allí y que ya son treinteañeros. La última vez que los vio fue hace doce años. Desde entonces no ha podido regresar.

Vivir, al menos

No deja de trabajar pero, en lugar de mejorar, su situación empeora. Es lo que tiene ser trabajador pobre, mientras la vida se encarece a su alrededor, sus salarios permanecen inalterados e incluso descienden. Hagan lo que hagan solo retroceden; es como si caminaran sobre una cinta de correr y tuvieran que dar las gracias por hacerlo. «Yo soy afortunado porque tengo trabajo, no gano bastante pero por lo menos puedo vivir», dice Juan, que se consuela recordando que conoce a «gente que está en muchas peores condiciones, que ni siquiera trabaja».

Con lo que le queda tras pagar el alquiler -cuando pueden hacerlo- viven Juan Hernández, su esposa y su hijo de trece años. Se ven obligados a apañárselas con ese dinero y con los alimentos que recoge periódicamente de Lagunillas, una asociación que reparte comida a los cada vez más agobiados trabajadores y desempleados de la zona y con la que colabora cuando no sale al campo.

«Parece que va a llover todos estos días», anuncia como quien hace cálculos para ver si este mes podrá pagar el alquiler. «Es duro pero toca conformarse con lo que hay, porque de lo contrario no se podría vivir», dice. Juan Hernández tiene 59 años, una edad incómoda para buscar sueldos decentes. «No creo que ya lo vaya a conseguir, uno está haciéndose mayor», reconoce. Del sueño que se trajo hace quince años queda poco. «No se ha cumplido; más bien he salido perdiendo».