Un joven acude desnudo a su juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia

A. Rallo Valencia Martes, 27 de septiembre 2022, 15:39 | Actualizado 15:45h. Comenta Compartir

Septiembre suele ser un mes ligeramente más agradable que las temperaturas de agosto, lo que todavía le permite a Alejandro Colomar practicar una de sus aficiones: el nudismo. El joven, un informático de Aldaia, se ha presentado sin componente textil en la Ciudad de la Justicia de Valencia. No ha tardado en concentrar las miradas de curiosos, pero también de la Guardia Civil, que se ha interesado por su presencia en el exterior del edificio.

El joven está citado en el Contencioso número 2 por la reclamación de una multa. Precisamente, una sanción por ir desnudo por la calle. «Las recurro todas desde que conocí que no es ilegal. No es la primera que gano», presume. El importe suele variar entre unas sanciones y otras. «Mira, esta es la primera que me pusieron, de 100 euros. Ahora ya me ponen de más dinero».

Colomar ya es un viejo conocido para la Policía de su municipio donde suele pasear desnudo. «Sólo me visto si hace frío», precisa. No cuenta con respaldo asociativo y esta lucha en los tribunales la mantiene a nivel individual. «Fui a la federación y me dijeron que dejara de hacerlo», cuenta no sin cierta sorpresa.

El profesional, un informático que trabaja para una empresa americana, ha tratado finalmente de entrar desnudo en la Ciudad de la Justicia, pero el profesional de seguridad se lo ha impedido. Colomar llevaba ropa en una mochila ante la previsible negativa de la vigilancia. «Ya me he gastado un dinero en abogados», ha recordado.