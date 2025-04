La joven abofeteada en un directo de TikTok afirma «sin coacciones» que «no es maltratada»

El juicio por la agresión emitida por TikTok ha quedado este martes visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal de Soria, sin que ... acusado y víctima declararan ante el tribunal. La joven de 23 años que recibió una bofetada por parte de su pareja en un directo a través de la red social el pasado 28 de enero se negó a declarar y se limitó a defender a su marido del que dijo que «nunca» le había maltratado. De esta forma, afirmó «sin coacciones que no es una mujer maltratada».

Tanto ella como su esposo de 31 años, de nacionalidad búlgara y sin antecedentes penales, conocido como Lucifer en las redes sociales, entraron juntos y cogidos de la mano al Juzgado y se acogieron a su derecho a no declarar. La joven, no obstante, señaló que aseguraba no ser una mujer maltratada y que lo decía «libremente y sin ninguna coacción».

Sin acuerdo de conformidad

El juicio levantó una gran expectación entre los medios de comunicación nacional que se concentraron en las inmediaciones del Palacio de los Condes de Gómara para poder captar la imagen de la pareja entrando al juzgado. Además, rechazó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el juicio rápido al que se sometió tras su arresto ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer.

La Fiscalía reclamó para él un año de prisión por un delito de maltrato y la privación del permiso para portar armas durante tres años, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante el mismo periodo de tiempo. Mientras la defensa pidió la libre absolución acogiéndose a que las irregularidades que a su juicio se han producido en el atestado, en el que la joven aparece en momentos como denunciante y otros como víctima por lo que defendió no tiene valor probatorio.

Además, determinó que los vídeos aportados, que han sido emitidos en la sala, no cuentan con un informe pericial que acredite su veracidad. En este sentido, recordó que no se sabe dónde se produjo el incidente y si los videos son reales o manipulados por terceras personas. Por estas razones pidió la libre absolución para su defendido, informa Ical.

La joven, una usuaria de TikTok, recibía una fuerte bofetada mientras conversaba en directo con tres chicos jóvenes. Inicialmente manifestó en directo que había sido su padre, enfadado con ella, para reconocer finalmente que había sido su pareja. El caso generó un gran revuelo y reacciones en las redes sociales. La pareja se presentó tres días después en Comisaría para denunciar los insultos y amenazas que estaba recibiendo, momento en el cual se detuvo al presunto agresor y la Fiscalía actuó de oficio.