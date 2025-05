Comenta Compartir

Conocí a María Guardiola recién nacida, en su carrito de bebé. Eso no me autoriza para discernir si la postura de la candidata del PP ... a la presidencia de Extremadura es estrategia o es que ella es así, piensa así y se expresa y actúa en consecuencia. Tras conocerla con chupete, no volví a verla hasta muchos años después, convertida ya en concejala y directora general. De niña a mujer, que cantaba Julio Iglesias, vivió la lucha de su madre por sacar una familia de cuatro hijos adelante, se formó con esfuerzo y se convirtió en una mujer de su tiempo, nada reaccionaria, muy valiente y con la sinceridad convertida en estilo de vida.

Conocer a esa María Guardiola sí me autoriza a opinar que sus palabras y sus hechos, que la han convertido en la mujer de moda, son de verdad, no impostados, y responden a su manera de entender más la vida que la política. Quizás tenga que rectificar y plegarse a la estrategia nacional del PP, pero ella es así, la baronesa rojísima del PP (que diría Abascal), frente a Ayuso, la baronesa ultrapopulista. Al poco de conocer en Cáceres a María con pañales, me fui a vivir a Galicia y allí conocí, muchos años después, a Feijóo, ya maduro y político. Son estilos distintos. En Extremadura, no te educan en el autocontrol, sino en la espontaneidad sin calibrar las consecuencias. Galicia, sin embargo, es una escuela de prudencia donde te enseñan que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, así que mejor decir poco y decirlo de aquella manera. María Guardiola, por ahora, dice lo que piensa y hace lo que dice. Con Feijóo, hay que fijarse en lo que hace y desconfiar de lo que dice. Pasión frente a estrategia. Veremos en qué acaba todo esto.

