Doña Engracia pidió una esponja para su marido y mi droguero de cabecera le ofreció una muy suave de color rosa, pero la señora la rechazó: «No, rosa, no, que se amaricona mi marido, dámela azul». Fue escuchar a la mujer emplear una expresión tan ... antigua e incorrecta y sentir como si se hubiera abierto una puerta para que se ventilara el mundo. Somos tan como hay que ser que cuando nos encontramos con una señora sin remilgos, nos parece heterodoxa y libertaria simplemente por haber dicho una barbaridad que la inhabilitaría para ser concejala, directiva, periodista, magistrada... Pero doña Engracia no aspira ya a ser nada y se expresa como le da la gana.

Las tiendas de barrio se han convertido en el último reducto de las conversaciones espontáneas, sin filtros ni autocensura. En mi frutería, sale el tema del cambio de género y brotan los chistes, se inventan situaciones disparatadas y aquello es un despendole que podría tildarse de casposo, pero igual es la vida misma, que va por un carril y a su ritmo en la frutería mientras en las Cortes corre que se las pela, dejando atrás a doña Engracia y a los clientes de las tiendas de barrio.

«¿Y qué me dice de Anita Obregón, doña Engracia?», la provoca Dioni el de la multitienda. Ella compara la foto despampanante de la mamá feliz en el ¡Hola! con el retrato triste del matrimonio rumano detenido en Don Benito por pagar 2.000 euros por un bebé y no entiende nada. Volviendo a casa con la compra, reparo en que soy tan como hay que ser que para expresar mis dudas he de recurrir a lo que escucho en las tiendas del barrio en lugar de manifestar mis incertidumbres con valentía. Coloco la compra, saco una esponja. Es azul.