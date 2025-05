AENA ha lanzado una campaña para que imaginemos un día sin aeropuertos, pero quienes vivimos en las catorce provincias de España que no lo tienen ... ni nos inmutamos, porque llevamos toda la vida moviéndonos en autobús. Y no sentimos complejo alguno. Al revés, nos lo tomamos con deportividad e ironía al montar en El Directo, que iba de Cáceres a Ceclavín dando un rodeo por media provincia, o en La Milagrosa, que unía Helechosa de los Montes con Villanueva de la Serena y llegaba de milagro. Somos tan de autocares que, algunos años, los Reyes Magos llegan a mi ciudad en bus.

En el aeropuerto de Santiago de Compostela, si echabas un euro en una máquina y metías el dedo en un agujero, te medía la tensión arterial. En la estación de autobuses, la misma máquina te pedía que introdujeras el dedo, pensaras en alguien excitante y te medía tu potencia sexual. Y otro detalle: ¿se han fijado en la cantidad de básculas que hay en las estaciones de autobuses? ¿Acaso somos más tontos, más gordos y más salidos los del bus que los del avión?

Se está debatiendo en el Congreso una ley para reformar el transporte por carretera. Ojalá acabe con la prohibición de coger viajeros para ciudades intermedias. Por ejemplo, FlixBus, que es algo así como la Ryanair de los autobuses, une Málaga con Lisboa, pero solo pueden vender billetes al destino, no de Málaga a Badajoz o de Badajoz a Córdoba. Por no hablar de las 17 conexiones imposibles entre capitales de provincia. De Soria a Segovia, de Pamplona a Burgos o de Cuenca a Murcia no puedes ir directamente en una línea estatal, sino haciendo transbordos. En la España del bus, no imaginamos aeropuertos, nos basta con un buen servicio de autobús.