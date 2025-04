Iván García, el primer español que llega a asesor canino de Frontex, la agencia europea de fronteras

R. C.

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 26 de diciembre 2023, 00:08 | Actualizado 08:50h. Comenta Compartir

Iván García (Madrid, 44 años) no oculta su alegría tras haberse convertido en el primer agente de la Guardia Civil en alcanzar el puesto de ... asesor europeo de equipos caninos de Frontex, la agencia de fronteras de la UE, al que hasta ahora no había llegado ningún español. «Estoy muy contento, sobre todo por lo que supone de reconocimiento a la Guardia Civil», dice a este periódico tras su promoción a la máxima categoría policial europea para el adiestramiento de perros. Llegar ahí no ha sido nada fácil. Los asesores son escasos y se seleccionan entre los mejores instructores caninos de los 27 países de la UE. A Iván lo han escogido «por su excelencia como instructor y su pericia como adiestrador».

Para la organización de estas tareas, Frontex contaba únicamente con cuatro expertos policiales -un finlandés, un austríaco y dos suecos-, todos ellos veteranos a punto de jubilarse. Por eso, junto al español han sido ascendidos a asesores un comandante de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal y un capitán de la Guardia Fronteriza de Letonia. El nombramiento, confirmado la pasada semana, le pilló por sorpresa. «No me lo esperaba. Estaba en un curso de instructor en Lisboa y allí me enteré», cuenta. Como asesor de Frontex, el guardia civil deberá formar tanto a guías como a instructores caninos de las unidades policiales de toda la UE. Iván García lleva la mitad de su vida, 22 años, en la Guardia Civil, los últimos ocho destinado en el Centro de Adiestramiento de Perros, con base en El Pardo (Madrid). Antes de llegar al Servicio Cinológico (como se denomina esta unidad canina por la raíz griega 'kynos', que significa perro) permaneció casi nueve años en el GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Pero en 2011 hizo un curso de guía canino que le cambió la vida. Estaba «encantado» con su trabajo como buceador, pero los perros le apasionaban y se animó a probar una especialidad nueva. El flechazo resultó tan profundo que a día de hoy afirma no concebir su carrera profesional «ni mi vida personal» sin la compañía de los chuchos. Iván es de los convencidos de que el perro es el mejor amigo del hombre. «Lo tenía claro antes, pero ahora que llevo años trabajando con ellos lo ratifico totalmente«. El agente, soltero y sin hijos, convive en su casa con dos canes, su actual perro operativo, Nerón, un pastor belga marinois, y una perrita pinscher, de nombre Puzka, que significa 'lata' en polaco. «No me preguntes por qué, pero 'puzka' fue la primera palabra que aprendí de mi expareja, que era polaca, y decidimos ponerle ese nombre. Tiene casi 16 años... ¡ha visto mi vida pasar, jajaja!». Antes de Nerón (los guías de la Guardia Civil pueden llevarse a casa su perro operativo), Iván convivió ocho años con Trinity, otra pastor belga marinuar, con la que logró la certificación de instructor y a la que dice deber «gran parte de lo que soy». «Una de nuestras máximas es liderar con el ejemplo y demostrar que todo lo que exiges a tus alumnos eres capaz de hacerlo con tu perro. Y Trinity me ayudó muchísimo«. Ampliar El agente, con su chaqueta de Fronte, en compañía de Nerón, su actual perro operativo. R. C. Trinity murió hace un par de años y aunque insustituible, su hueco en el sofá del salón lo ha ocupado Nerón, que se encuentra en pleno proceso de adiestramiento «y ahora mismo lo tengo aquí a mi lado tumbado», cuenta por teléfono. Afortunadamente Nerón y la perrita Puzka se llevan de maravilla, «y eso que los pastores belgas son algo nerviosos, jajaja. Son una excelente raza para la Policía, pero necesitan mucha actividad física y mental». Iván se siente feliz de poder compaginar su amor por los perros con su otra gran afición, andar por el campo. «Disfruto de esas salidas con mis perros doblemente porque las aprovecho para gozar de la naturaleza», dice al tiempo que se confiesa también un «poco» friki de los videojuegos on line, especiamente del World of Warcraft. Iván lleva ya doce años destinado en el 'cuartel general' canino de El Pardo, desde donde ha ido sumando cursos, módulos y titulaciones que le han llevado a viajar por muchos países de la UE formando a otros instructores caninos y aprendiendo de ellos. Así hasta alcanzar la certificación máxima de asesor. Especialización canina Como nuevo asesor de Frontex, el agente trabajará para homogeneizar en el ámbito europeo los procedimientos operativos y de adiestramiento para el uso de perros. Y lo hará en los tres grandes campos de la especialización: la detección de sustancias (droga, explosivos, tabaco, dinero, restos biológicos o cebos envenenados); la localización de personas en diferentes escenarios (bajo los escombros de un terremoto o inmigrantes ocultos en vehículos); y el uso de la fuerza bien para reducir a un individuo peligroso o bien para actuar en intervenciones antidisturbios. Durante estos últimos años, Iván ha impartido cursos de instructor canino a alumnos de diferentes países europeos entre los que se maneja en inglés, un idioma que habla «bien», pero no perfectamente. «Eso lo hacen los nativos, jajaja». Desde su nuevo puesto, aspira a buscar la excelencia y seguir contribuyendo a la seguridad nacional y europea. «Esto no es el final, es el principio», dice muy motivado en mejorar la eficacia de los equipos caninos en España y la UE. Ivan está «muy agradecido al Servicio Cinológico de la Benemérita, que dirige desde su 'cuartel general' en El Pardo un coronel de la Guardia Civil. Allí está ubicada la unidad central operativa (la de guías), desde la que se presta apoyo a otras unidades caninas de España. Y también se encuentra el centro de adiestramiento o unidad de instrucción. Ambas trabajan codo con codo. Algo más de 400 perros adiestrados forman parte de la plantilla canina de la Guardia Civil. »He visto trabajar a todas las policías de Europa y en España tenemos un nivel muy alto y mejoramos año tras año. Y los resultados operativos del Servicio Cinológico son espectaculares«, describe Iván, que no oculta el dolor que le causa el maltrato animal que ve en la vida civil. »Que alguien sea capaz de hacer daño a un perro se escapa de mi entendimiento. Son nuestros compañeros, nuestros amigos, son seres vivos, seres que sienten, ellos nos ven como algo especial y nosotros los debemos ver de la misma manera. El maltratato es incomprensible... y sí, claro que sufro«.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión