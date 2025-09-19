HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
Giorgia Meloni, en un acto oficial del Gobierno italiano. EFE

Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas

La norma aprobada por el Gobierno de Meloni estipula que los menores solo podrán acceder a esta tecnología con permiso de los padres

T. Nieva

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:12

Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley integral para regular el uso de la inteligencia artificial ... que incluye penas de prisión para quienes utilicen esta tecnología con fines dañinos -como la generación de deepfakes-. Además, pone límites a que los menores de 14 años puedan acceder a esta tecnología sin un permiso de sus padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  3. 3 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  4. 4 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  8. 8

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  9. 9

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  10. 10 Detectan nuevos casos de carbunco en una explotación bovina de Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas

Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas