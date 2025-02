Isabel, la única española admitida en Harvard el próximo curso

Manuela Millán Miércoles, 12 de abril 2023, 16:50 Comenta Compartir

Un sueño cumplido. Isabel María Moreno Rivas no olvidará nunca la madrugada del 31 de marzo cuando los nervios la hicieron levantarse de la cama y mirar el correo que le enviaban de Harvard en el que le confirmaban que sí, que oficialmente será alumna de la institución de enseñanza superior más antigua de los Estados Unidos. Esta joven de 18 años, estudiante del IES Juan López Morillas de Jódar, se ha convertido en la única española admitida por Harvard, la considerada mejor universidad del mundo, donde estudiará Neurociencia.

«Para mí es cumplir un sueño, el primer paso de lo que siempre he querido», asegura. Su experiencia familiar, con varios casos de Alzheimer, sembraron en ella desde muy pequeña la pasión por la investigación. «Siempre he estudiado para poder ayudar en el futuro con mi trabajo a personas que padecen esta enfermedad», añade. Fue la motivación que la llevó a solicitar una plaza el pasado verano. «La verdad es que tenía la ilusión, pero sabía que era muy difícil que me cogieran, por eso la emoción ha sido enorme», asegura.

Acceder a la Universidad de Harvard pasa por tener un expediente académico impecable (ella tiene un diez en todas las asignaturas), además de un elevado nivel de inglés o un importante número de actividades extraescolares complementarias. «Han sido años de duro trabajo, pero ahora lo veo recompensado», traslada con timidez, la de una niña que sabe que se encuentra ante una gran oportunidad y está dispuesta a aprovecharla. No estará sola, pues su familia, sus profesores y sus amigos la han acompañado en todo momento. «La noticia ha causado una gran alegría en mi entorno. Lo cierto es que sin ellos no hubiera podido conseguirlo y estoy muy agradecida», apunta.

Una aventura

Isabel María Moreno, que sigue adelante con el último curso de Bachillerato y piensa presentarse a selectividad, ya ha comenzado con los trámites necesarios para poder viajar a la ciudad de Cambridge, donde se encuentra la Universidad de Harvard. Tiene previsto partir a finales de agosto, ya que el curso comienza el 1 de septiembre.

«La universidad cuenta con un gran número de recursos para poder vivir allí y, además, ofrece becas adaptadas a la situación de cada familia para que el alumnado seleccionado pueda cursar sus estudios sin problema», explica. Aunque esta joven reconoce que siente cierto vértigo al tener que dejar a su familia a miles de kilómetros, tiene claro que «los pequeños sacrificios, como los que ha hecho hasta ahora, seguirán dando sus frutos». «Voy a echar mucho de menos a mi familia y mi tierra, pero seguirán muy presentes allá donde vaya», señala.

«Estoy segura que la clave del éxito es la constancia y la dedicación por lo que miro al futuro con motivación», subraya. Isabel María Moreno tiene claro que seguirá persiguiendo ese sueño que la mueve desde pequeña y algún día formará parte de un equipo de investigadores que hagan más fácil la vida a aquellos que sufren Alzheimer, o quien sabe, quizás consiga ir mucho más allá. De momento tiene las claves del éxito, su humildad y su pasión.