Investigan el envío a colegios de cartas alertando de un pederasta en Logroño

En un contexto marcado por la especial sensibilidad ciudadana tras sucesos como el crimen de Lardero o el posible caso de abusos sexuales en Escolapias, ... el diario La Rioja ha tenido conocimiento de que agentes de la Policía Nacional están investigando la procedencia de varias cartas anónimas que están llegando a diversos centros educativos de Logroño en las que se alerta de la presencia de un pederasta en la capital riojana.

Uno de los centros avisó a la Policía Local de la presencia de uno de estos sobres en su buzón el pasado 5 de noviembre, ocho días después del caso de Lardero, que desencadenó una ola de solidaridad y de profunda conmoción por el terrible crimen.

Desde aquel 5 de noviembre, las misivas han ido apareciendo en más colegios, entre ellos el centro Vuelo Madrid Manila. Escondido en el correo, el pasado martes, había otros tres sobres de las mismas características dirigidos a El Parque, Escuelas Pías y el centro de educación infantil y primaria Bretón de los Herreros. En el entorno de varios de estos centros también se han colgado además carteles con la misma alerta y la imagen de un profesor de religión de la pedanía murciana de El Palmar, que en 2016 fue condenado por abusar sexualmente en 2011 de nueve niños de 7 años.

Ampliar Anónimo recibido en Logroño.

El individuo al que hacen referencia los carteles, que según ha constatado este diario reside en la capital riojana, donde también están escolarizados sus hijos, llegó a un acuerdo de conformidad con las partes y, tras asumir los cargos, pactó un año de prisión por cada niño. La Fiscalía le reconoció entonces, durante la celebración del juicio, las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

Pese a la condena de nueve años de cárcel no entró en prisión. La última reforma del Código Penal le libró de la cárcel. La norma establece que las condenas que individualmente no superen los dos años podrán ser suspendidas siempre que el reo no tenga antecedentes penales, como es el caso.

El profesor, que fue inhabilitado para ejercer como tal, además de reconocer los hechos durante la vista oral, consignó mil euros por cada una de las denuncias para indemnizar a los pequeños, por lo que se le aplicaron las atenuantes de reparación del daño por adelantado y de dilaciones indebidas. La acusación particular, ejercida por los padres, reclamaba inicialmente penas de 32 años de cárcel, la Fiscalía solicitaba cinco años y la defensa su absolución, por no estar probados los hechos. No obstante, el acusado reconoció haber abusado de los nueve menores.

Cese fulminante

Según informó entonces el diario La Verdad, cuando los padres de los pequeños tuvieron conocimiento de los hechos se pusieron en contacto con la dirección del colegio, que no dudó en destituir al profesor en pleno curso 2010-2011.

Al parecer, de acuerdo con el mismo diario, fue un cese fulminante y a través de una breve conversación telefónica que recogía la investigación: «El lunes no te presentes en el colegio; ya te llamaremos y te informaremos de las medidas que vamos a tomar contigo, que son graves o muy graves. Unos padres me han contado algo que no me ha gustado nada». El profesor se limitó a responder «vale», aunque tras ser detenido negó los hechos.