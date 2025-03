La investigación trata de probar si el cuerpo de Esther López fue trasladado

n.c. Miércoles, 6 de abril 2022, 12:49 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

Los investigadores del caso de Esther López esperan que el análisis científico de las pruebas, principalmente biológicas, confirmen que el cuerpo de la joven fue trasladado en uno o varios vehículos. Estas serían las pruebas definitivas que quedarían por llegar al Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, consideradas determinantes para dar un empujón a la investigación del caso de la desaparición y muerte de la vecina de Traspinedo cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 5 de febrero por un senderista en una cuneta de la carretera que va a su pueblo después de más de veinte días de búsqueda en las inmediaciones.

Del análisis científico tras «procesar» restos hallados en los coches de varios sospechosos del entorno cercano a la joven, tanto de Traspinedo como de Valladolid, se pretende confirmar que el cuerpo de Esther, de 35 años, habría estado alojado temporalmente, al menos, en un vehículo.

A media mañana, especialistas de la Guardia Civil han intervenido en la capital el vehículo de uno de los últimos chicos que vio con vida a Esther, Óscar S., investigado por su presunta implicación en la muerte. El vehículo, un Volkswagen T-ROC de color gris, ha sido trasladado a la Comandancia de Valladolid para someterlo a una nueva exploración que permita contrastar nuevas pruebas.

El coche de este joven, en el que supuestamente Esther López abandonó el municipio en la noche de su desaparición, y en compañía de otro amigo Carolo G., ya se sometió a una inspección poco después de que la familia denunciara la desaparición de la joven. Según la información que trascendió entonces, el vehículo se encontraba «muy limpio», hecho que en su momento se vinculó con que se trataba de una reciente adquisición con el método de renting.

Estas pruebas forenses significan, según indican fuentes próximas a la investigación, que el cadáver de la joven pudo estar oculto durante días y luego ser trasladado al lugar en el que fue descubierto, lo que explicaría el buen estado que presentaba el cuerpo a pesar del tiempo transcurrido desde que falleció, más de veinte días. No obstante, estas diligencias no despejan la duda de si Esther pudo ser atropellada (la última hipótesis que había cobrado fuerza en las últimas semanas) ni la hora aproximada de la muerte, dos aspectos que no han trascendido puesto que solo se sabe, del informe preliminar de la autopsia, que el cuerpo, que apareció completamente vestido con la ropa que llevaba la madrugada del 13 de enero, presentaba golpes en la zona del tórax y alguna fractura.

La propia delegada del Gobierno, Virginia Barcones, destacó hace unas semanas su convencimiento de que el caso se esclarecería «tarde o temprano» y recordó que la investigación se encontraba «en manos de la ciencia», pues los resultados dependen de «innumerables pruebas muy complejas».