Cómo la inversión financiera ayuda a erradicar la pobreza ROBERTO SCHOLTES Director de Estrategia de UBS en España Miércoles, 23 octubre 2019, 00:03

Las Naciones Unidas celebraron la semana pasada el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Aunque es cierto que nunca en la historia ha habido una menor proporción de la población mundial viviendo bajo ese umbral, las cifras son todavía aterradoras. Unos 800 millones de personas viven aún con menos de dos dólares al día y 650 millones todavía carecen de agua potable.

Afortunadamente las cosas están cambiando rápidamente, para mejor. Lo que hasta ahora era un drama que parecía que solo podían combatir los gobiernos, la cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales, cuenta ahora con un marco de actuación integral –los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU– con objetivos y métricas concretas. Además, está orientado a promover la colaboración público-privada, de forma que las inversiones financieras comienzan a jugar un papel esencial.

El conjunto de la industria financiera (bancos, gestoras, inversores institucionales y, cada vez más, inversores privados) está migrando rápidamente hacia la Inversión Socialmente Responsable (ISR), que será la norma en pocos años. Alrededor de 2.400 entidades financieras (que gestionan casi 90 billones de dólares en activos) han suscrito ya los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, que incluyen unas normas detalladas de cómo deben canalizar y utilizar sus activos para acelerar y generalizar el crecimiento sostenible e inclusivo.

Para contribuir a erradicar la pobreza (precisamente el ODS número 1), la mejor palanca que tienen los inversores para impulsar iniciativas cruciales que, como la mejora de la sanidad primaria o la educación primaria deben ser afrontadas prioritariamente por los gobiernos, son los conocidos como bonos verdes y sociales del Banco Mundial y otros bancos multilaterales. Ya hay fondos en el mercado enfocados en estos bonos de máxima calidad crediticia con rentabilidades ligeramente superiores a la deuda pública asimilable.

Aun así, es en la inversión en acciones (cotizadas o no) donde la revolución de la ISR tiene más potencial para hacer factibles los ODS. En pocos años no habrá fondos que no se guíen por criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés). Puede que parezca una tendencia muy alejada de un objetivo aparentemente poco rentable como luchar contra la pobreza, pero hay muchas formas en las que comienzan a lograr efectos muy positivos.

Entre las medidas más efectivas para combatir la pobreza está hacer accesible la electricidad, agua potable, saneamiento de residuos y vivienda digna. En un mundo de tipos de interés tan bajos, se trata de una enorme oportunidad de negocio que los inversores financieros podrían estar dispuestos a financiar a poco que la ONU logre que los países en desarrollo establezcan un marco regulatorio fiable. Los fondos de capital-riesgo de infraestructuras –que han recibido casi 400.000 millones de dólares en los últimos cinco años y tienen casi la mitad aún sin invertir– son los que más apetito muestran por estos proyectos.

Pero tan importante como paliar la pobreza energética o la falta de agua es reducir la pobreza laboral (promoviendo salarios dignos, seguridad en el trabajo, empleos estables, con igualdad de género y oportunidades de formación) y fomentar el comercio justo y el acceso a la propiedad de la tierra. Para estos objetivos, la corriente de Inversión Socialmente Responsable que se está demostrando más efectiva es la 'Estrategia de Implicación': Las grandes gestoras e inversores institucionales han pasado al activismo en las juntas de accionistas y reuniones con directivos, promoviendo mociones para que las compañías pasen a gestionarse con criterios de sostenibilidad y traten mejor tanto a sus trabajadores y proveedores como al medio ambiente. Al buscar un impacto positivo en el entorno en el que operan, probablemente se acabe reflejando en un aumento de la rentabilidad de la empresa.

Hasta ahora han sido las grandes multinacionales de consumo las que más decididamente han abrazado estos principios. Presionados por sus accionistas y por muchas ONG –aunque también utilizado hábilmente como herramienta de marketing–, la mayoría de las marcas de referencia ya se aprovisiona en cultivos sostenibles o fabrica en factorías en las que las condiciones de seguridad, higiene, remuneración y de no discriminación han mejorado notablemente. Y en la medida que los líderes de cada sector abrazan estos principios de responsabilidad social y ambiental, sus competidores se ven forzados a seguir sus pasos.

Son el mejor ejemplo de que, cuanto más primemos los inversores las compañías que operan sosteniblemente y castiguemos a las que no lo hacen, más rápido y fuerte será el tsunami que está transformando la gestión de las empresas y las inversiones financieras. No solo como consumidores tenemos un 'voto' sobre cómo queremos que actúen las compañías, también como accionistas o bonistas. Es la gran oportunidad para que nuestros ahorros se conviertan en una efectiva palanca del crecimiento sostenible e inclusivo, también para erradicar la pobreza extrema.