La infusión que te ayudará a adelgazar de manera saludable Mantener una dieta sana y bajar de peso no es solo una cuestión estética, sino también de salud

redacción Viernes, 9 de septiembre 2022, 18:24 | Actualizado 18:39h.

Adelgazar no ha de ser sinónimo de una mejor estética, si no de salud. En ocasiones nuestro cuerpo necesita bajar de peso para estar más saludable, por eso es importante seguir una dieta sana a diario y hacer ejercicio físico, es decir, alejarse de la vida sedentaria. Pero si con todo esto no consigues bajar los kilos que necesitas, hoy te traemos una infusión que es perfecta para acelerar el metabolismo cuidando, a su vez, del sistema inmune.

Para conseguirlo, necesitarás tres ingredientes: Jengibre, laurel y canela.

El jengibre, considerado medicina natural, es un superalimento que posee multitud de propiedades como antiinflamatorias, antioxidantes o analgésica. Mejora la eliminación de toxinas, el tránsito intestinal y ayuda a reducir el apetito debido al alto tenor de fibras en su composición.

Las infusiones con laurel ayudan a desinflar el vientre y a perder peso. Evitan la aparición de gases y tu tripa lucirá más plana. Además, contiene sustancias de acción diurética que estimulan la expulsión de los líquidos retenidos en los tejidos del cuerpo.

La canela, por su parte, reduce los marcadores inflamatorios, es un buen expectorante, activa el sistema inmunológico y previene el deterioro de las células.

¿La mezcla de estos tres ingredientes? Una infusión de lo más saludable que te traerá grandes beneficios a tu salud.

Cómo prepararla

Primero, lava bien el jengibre, y cortalo en rodajas muy finas. También sirve rallado. Después, pon en una olla con agua el jengibre, los palitos de canela y el laurel a fuego lento durante 20 minutos. Si quieres una infusión o un té más fuerte, dejalo en el fuego más tiempo. Por último, cuela la mezcla y ¡listo para bebérsela!

