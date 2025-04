Confirman que había ADN de Esther López en el maletero de Óscar S.

M.J. Pascual Valladolid Miércoles, 24 de agosto 2022, 14:46 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

Más de 40 indicios biológicos recogidos en las ropas y el coche de Óscar S. M, han sido analizados por los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Su informe, que acaba de llegar al Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, concluye que, de los restos orgánicos de la chaqueta que llevaba el principal investigado la noche de la desaparición de Esther López y otros restos encontrados en el lateral derecho de la moqueta del maletero del vehículo, el Volkswagen T-Roc, se ha obtenido «un mismo perfil genético de mujer que es coincidente con el perfil genético indubitado de Esther López de la Rosa».

También en la chaqueta gris y en la parte posterior del lateral derecho del portamaletas del SUV, se ha obtenido una mezcla de perfiles genéticos que son compatibles «como contribuyentes» los perfiles indubitados de Óscar y Esther. No hay ningún rastro biológico de la malograda vecina de Traspinedo, supuestamente atropellada, ni en el paragolpes del vehículo, ni en el embellecedor, ni en la zona frontal. Sí que de uno de los pelos hallados en el interior del coche se ha obtenido una secuencia de ADN mitocondrial que se corresponde con Ésther o que «puede pertenecer a una persona relacionada biológicamente con ella por vía materna».

Además, se han encontrado otros perfiles genéticos femeninos desconocidos (Mujer 10, 11 y 12) en el vehículo del sospechoso, unas transferencias que no resultan extrañas puesto que Óscar tiene madre, hermana, mujer e hija y alguna de ellas podría haber viajado en el coche en algún momento previo al hallazgo del cadáver de Ésther López, el 5 de febrero pasado. Después de esa fecha, la Guardia Civil (que ya había inspeccionado el coche cuando se denunció la desaparición de la joven, pues fue el último lugar conocido en el que se la sitúa, en compañía de Óscar, al volante, y de un segundo ocupante, Carolo) le decomisó el automóvil. Semanas antes, pocas horas después de la desaparición, el investigado lo habría lavado «en profundidad», según afirman los investigadores en el sumario, que aportan una fotografía de un turismo de las mismas características en un lavacoches del polígono de Argales.

El T-Roc no le ha sido devuelto seis meses después, a pesar de que su letrada lo ha solicitado al Juzgado por los «perjuicios» que supone para su cliente no disponer de él, «pues lo necesita para su trabajo» en la agencia de viajes. La jueza está esperando todavía que la UCO le remita el informe técnico pericial sobre la centralita del coche, que es considerado fundamental para apuntalar la acusación o, por el contrario, cerrar las diligencias. Hasta disponer de dicho informe, la magistrada no decidirá si le reintegra el vehículo.

Otros vestigios biológicos analizados, como sangre y más restos orgánicos en la chaqueta y los pantalones chinos de color beige del sospechoso, así como los recogidos en la guantera y otras partes del interior del habitáculo del coche tienen el mismo perfil, y es el del propietario del coche.

Del estudio de ADN de los restantes indicios recopilados, concluye el informe, fechado el 29 de julio en Madrid pero recibido ahora en el juzgado vallisoletano, «no se ha obtenido resultado positivo».