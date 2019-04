Hacer el indio Para empezar, Cortés no invadió México a sangre y fuego, no disponía de los medios para hacerlo. Se limitó a sacar partido de las rencillas entre las tribus nativas. No podía hacer otra cosa con 600 hombres frente a decenas de miles de guerreros, y los aztecas y mayas dominantes no se comportaban precisamente como angelitos LUCIANO LÓPEZ NIETO Escritor Lunes, 1 abril 2019, 23:17

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inspirado por su señora, Beatriz Gutiérrez Müller, acaba de enviar una requisitoria a nuestro rey Felipe VI y al papa Francisco exigiendo que pidan perdón por la conquista de América en un gesto de populismo absurdo y anacrónico que nos produce un poco de risa y un mucho de vergüenza ajena.

En primer lugar, ignora que el Papa actual ya pidió perdón 'urbi et orbi' en 2015 por los errores cometidos por la Iglesia en labores de evangelización. En segundo lugar, ignora o se desentiende del hecho de que en el 1519 Felipe VI aún no reinaba en España, ni siquiera lo hacía la dinastía de los Borbones, a la que pertenece.

En tercer lugar, me permito aconsejar al Sr. López que exija a la Unión Europea pedir perdón a los Neandhertales por colaborar en su extinción, como representantes actuales de los Cromagnon, y exigir disculpas al meteorito responsable de la extinción de los dinosaurios, ya puestos.

Basta con observar una foto de la pareja presidencial y fijarse en los apellidos de los dos para darse cuenta de que ambos rostros pálidos no tienen absolutamente nada de indígenas, eso resulta evidente, como también lo es que no tienen que sufrir las aberrantes y durísimas condiciones de vida que afrontan los indígenas en la actualidad, en su propio país y bajo su mandato.

Veamos algunas cifras: según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México malviven más de siete millones de indígenas, un 70% en situación de pobreza extrema.

Otro informe publicado en el 2016 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que «el 77,6% de los indígenas no tienen acceso a la seguridad social y el 56,3% no tiene acceso a servicios básicos como agua, luz o alcantarillado». Bajo esa óptica, Óscar Shibayama, representante del Parlamento Nacional Indígena, reconocía que no tenía sentido provocar un conflicto con España ni se podían pedir responsabilidades después de transcurridos tantos siglos. Betina Cruz, otra activista indígena, se muestra más crítica cuando afirma literalmente: «Es una farsa, el primero que nos tiene que pedir perdón es él a nosotros y cambiar ese estado de exclusión en el que hemos vivido los indígenas en México durante los últimos 500 años».

Pero volvamos a la conquista de México con el fin de aclarar algunos puntos más allá de la manipulación torticera del populismo nacionalista del señor presidente. Para empezar, Cortés no invadió México a sangre y fuego, no disponía de los medios para hacerlo. Se limitó a sacar partido de las rencillas entre las tribus nativas. No podía hacer otra cosa con 600 hombres frente a decenas de miles de guerreros, y los aztecas y mayas dominantes no se comportaban precisamente como angelitos, esclavizando y oprimiendo a multitud de tribus, por no hablar de los rituales con sacrificios humanos, por lo que no cabe extrañarse de que muchos de ellos prefirieran a los recién llegados españoles frente a sus dominadores locales, sin despreciar la gran importancia que tuvo la nativa Doña Marina, Malinche, como hábil negociadora con las tribus.

Por otro lado, a los españoles no les interesaba en absoluto un genocidio. Siendo tan pocos ellos mismos, necesitaban mano de obra en abundancia, lo que no quita que se cometieran abusos como en cualquier otro tiempo y lugar, tal y como denunciaron Fray Antonio Montesinos y Bartolomé de las Casas ya en tiempos del rey Fernando.

Más allá de estas disquisiciones, debemos tratar los hechos pasados con perspectiva histórica, situándolos en su contexto, puesto que, como afirma Borrell, no vamos a exigir disculpas a Macron por los desmanes de las tropas napoleónicas, ni el reino Unido a Italia por la invasión del emperador Claudio, como tampoco creo que el presidente de México se haya disculpado por el asesinato del revolucionario Emiliano Zapata, acribillado a tiros por las tropas gubernamentales.

Para terminar, los españoles se mezclaron con los indígenas, cosa que no hicieron los anglosajones, dando lugar a una raza de criollos que se constituirían en la clase gobernante que obtuvo la independencia de la metrópolis continentales entre 1810, México/Colombia y 1825, Bolivia, y dejaron en esas tierras catedrales y universidades, amén de una lengua y una cultura que nos une y nos hermana.

Señor Obrador, obras son amores y no malas razones. Han tenido ustedes más de 200 años de gobierno propio para otorgar a los indígenas unas condiciones de vida dignas y los han desaprovechado miserablemente.

No les exigimos que pidan disculpas, pero sí les sugerimos que pongan manos a la obra, porque más vale tarde que nunca.