Qué requisitos de seguridad deben cumplir los juguetes acuáticos y la ropa de baño

El Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) ha lanzado información sobre los requisitos que deben cumplir los productos acuáticos, como juguetes y ropa de baño. En primer lugar, es importante tener en cuenta que si el juguete o la prenda están destinados a niños menores de catorce años, deben cumplir una serie de normas:

- Los juguetes acuáticos deben llevar el marcado CE, etiquetado de juguetes, una dirección de contacto y una identificación del producto para poder alertar en caso de accidente.

- Tanto en el embalaje como en el propio juguete, debe aparecer el siguiente texto: «ADVERTENCIA: Utilizar solo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo la vigilancia de un adulto».

- Es importante asegurarse de que el producto no incorpore piezas pequeñas que puedan desprenderse y ser ingeridas por el niño. En caso de que haya piezas pequeñas, deberá indicarse e incluirse una advertencia de edad.

En cuanto a la ropa de baño, los bikinis y bañadores no deben tener cuerdas con extremos libres a la altura del cuello, para evitar que el niño se enrede y se asfixie. Tampoco pueden llevar cuerdas ajustables con extremos libres que excedan los 20 centímetros, ni lazos o bucles en la zona de la cintura y el pecho que puedan causar atrapamiento, apuntan. Estos elementos deben estar asegurados para que no se puedan extraer. Los cordones decorativos no deben superar los catorce centímetros.

Los organismos de consumo detectan con frecuencia irregularidades en bañadores infantiles y, aunque menos comunes, también se encuentran en juguetes acuáticos. Por lo tanto, se recomienda prestar especial atención al comprar estos productos.

Es importante no confundir los artículos de ayuda a la flotación con los juguetes acuáticos. Los primeros están destinados a ser utilizados durante el aprendizaje de la natación y no se consideran juguetes, por lo que no deben cumplir los mismos requisitos. Algunos ejemplos de artículos de ayuda a la flotación son los manguitos, las tablas y rulos de espuma, los flotadores de asiento para bebés o las burbujas.

