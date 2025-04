Importante aviso del Sepe: si estás cobrando paro, no tienes derecho a vacaciones Viajar al extranjero mientras cobras el subsidio puede costarte la prestación

«Durante el periodo en el que estás percibiendo prestaciones por desempleo no eres un trabajador en activo, y por tanto, no tienes derecho a disfrutar de vacaciones», así de claro lo deja el Servicio de Empleo Público Estatal. Explican que mientras una persona esté cobrando el paro o un subsidio, está sujeta a una serie de obligaciones, entre las que se encuentran buscar activamente empleo, participar en acciones que incrementen tus posibilidades de trabajar y comparecer ante la entidad gestora cuando sea requerida para ello.

No obstante, aquellos desempleados que cobren este subsidio tienen la posibilidad de salir al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales una sola vez cada año, siempre que ello no implique incumplimiento de sus obligaciones. Pero, ¿qué pasa si quieres viajar?

En el caso de trasladarte al extranjero por causas laborales (búsqueda de empleo, formación, cooperación...) existen dos supuestos:

- Que te marches menos de un año, en cuyo caso es obligatorio comunicarlo antes de la salida al Servicio Público de Empleo Estatal y que este lo autorice. En este caso, si el viaje dura menos de doce meses continuados, la prestación se suspende, pero si es superior a doce meses, se extingue.

Volverás a percibir las citadas prestaciones a partir del día siguiente al de tu regreso a España, siempre que solicites la reanudación o la reincorporación en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a dicha fecha y justifiques documentalmente alguno de los motivos indicados.

- Si estás cobrando la prestación contributiva o subsidio por desempleo y te trasladas al extranjero durante un año o más para trabajar, buscar trabajo, realizar estudios que mejoren tu preparación profesional, o por acciones de cooperación internacional, dicha prestación o subsidio se extinguen.

Es importante destacar que, si al volver a España te encuentras sin trabajo, no tendrás derecho a percibir la prestación que se interrumpió al marcharte al extranjero.

Me voy de vacaciones u otros motivos no profesionales

- Te trasladas al extranjero menos de 15 días por causas no laborales:

Si tienes previsto estar fuera del país como máximo 15 días, sea por el motivo que fuera, tienes que informar obligatoriamente al SEPE y podrás seguir cobrando el paro con toda normalidad.

A la vuelta, debes presentarse en la oficina de empleo el primer día hábil siguiente a tu regreso.

Son días naturales y se pueden utilizar en partes (en un mes, puede usar 10 días y en otro momento del año, los cinco días restantes).

- Te trasladas al extranjero por más de 15 días por causas no laborales:

Si tu viaje se prolonga más de 15 días pero menos de 90, se puede realizar sin necesidad de justificar el motivo, pero hay que pedir autorización previa y se suspenderá el pago del paro, del subsidio o de la RAI hasta el regreso a España.

En este caso, la prestación quedará interrumpida y se reanudará el pago al regresar a España, siempre que no se hayan superado los 90 días.

Además, debes, del mismo modo, comunicar la salida con el documento de comunicación de salida al extranjero.

En el caso de estar fuera más de 90 días y que los motivos no sean laborales, búsqueda de empleo, cooperación internacional, estudios que mejoren su preparación profesional... la prestación o subsidio se extinguen.