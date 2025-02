Importante aviso de la OCU: se venden preservativos Durex falsos La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de que se están vendiendo preservativos como productos de la marca Durex que en realidad no lo son.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha sido informada de la venta de preservativos falsos en España. Una alerta de la que la OCU se ha hecho eco para advertir de la importancia de fijarse en el número de lote. Te contamos qué ha ocurrido, en qué febes fijarte y cómo actuar ante esto, y es que es importante que si tienes estos productos en casa, no los utilices: no ofrece garantías.

Los preservativos de la marca Durex están entre los más vendidos de nuestro país, y en los últimos años han sido objeto de numerosas falsificaciones. La última, en concreto, se ha producido en la ciudad condal. Se detectado productos falsos de Durex a la venta en un establecimiento de Barcelona. Así lo denuncia la Aemps.

El distribuidor en España ha confirmado que los modelos que denuncia AEMPS son efectivamente falsos, pues usan números de lote obsoletos y, además, repetidos entre ellos. Aparentemente son como los auténticos, las cajas parecen las mismas. Para detectar el engaño es necesario fijarse en la base de la caja y comprobar el lote y la fecha de caducidad marcados.

Los modelos falsos son:

Durex Classic. Lote 0010471127 y fecha de caducidad 2028-02

Durex Elite. Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Excita Ribbed. Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Extra Safe (3 ud). Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Extra Safe (12 ud). Lote 1000483808 y caducidad 2028-02

Durex Jeans. Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Mutual Climax. Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Tickle Me. Lote 1000408758 y caducidad 2028-03

Durex Together. Lote 1000587102 y como fechas 2023-03, 28-02

Cómo actúar

Las autoridades han retirado de la venta estos productos falsos. Pero, desde OCU, avisan: si tienes en tu casa algún preservativo marca Durex de estos modelos comprueba el lote y la caducidad mostrados en la base del cartonaje, y si coincide con los identificados, no lo uses, pues no ofrece garantías.

OCU denuncia las falsificaciones: «Es una trampa que no interesa ni a las marcas copiadas, que ven su negocio y subsistencia amenazados, ni a los consumidores y usuarios: comprando un producto falso estás comprando un producto que no tiene garantías de seguridad ni de calidad», zanjan.