El importante aviso de la Guardia Civil sobre las denuncias 'online': cuándo puedes usarlo

La reciente plataforma de la Guardia Civil permite un canal de comunicación seguro con el cuerpo

Irene Manzano

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

Para facilitar los trámites a la ciudadanía, la Guardia Civil lanzó el pasado julio un nuevo sistema de denuncia telemática, disponible en la Sede Electrónica y en su página web, sin embargo, hay quienes todavía lo desconocen. Por eso, desde la propia Guardia Civil han lanzado un recordatorio a los ciudadanos.

«Este sistema permite presentar determinados tipos de denuncias mediante identificación electrónica y completar todo el proceso de forma íntegramente online», explican. Esta plataforma nació con el objetivo de ofrecer un canal moderno, seguro y accesible que facilite la comunicación con el cuerpo.

«Gracias a este servicio, las denuncias admitidas pueden gestionarse sin necesidad de ratificación posterior en dependencias oficiales, lo que supone una importante mejora en comodidad, rapidez y disponibilidad para los usuarios», añaden en su aviso oficial.

Cuándo puedes denunciar

Esta innovación en el servicio permite presentar determinadas denuncias mediante previa identificación electrónica y la cumplimentación de un formulario con todos los datos necesarios.

De forma íntegramente online, las denuncias admitidas pueden gestionarse sin necesidad de una ratificación posterior en dependencias oficiales, lo que supone una mejora en rapidez y comodidad para los usuarios.

Estos son los procedimientos relacionados con la Denuncia Telemática:

  • Daños. Destrucción, inutilización o deterioro de bien ajeno, provocando perjuicio económico al propietario.

  • Hurtos. Tomar un objeto o efecto ajeno sin permiso y sin hacer uso de violencia o intimidación.

  • Pérdida o extravío de documentación. De forma involuntaria, sin mediar terceras personas ni mala fe.

  • Localización de documentación. Comunicar la localización de un documento, cuyo hurto, pérdida o extravío ya se hubiera denunciado.

  • Sustracción de vehículos. Sustraer o tomar sin la autorización de su propietario con independencia del procedimiento utilizado.

  • Sustracción en el interior del vehículo. Tomar objetos o elementos del interior de un vehículo sin la voluntad del dueño, sin violencia o intimidación.

  • Cargos fraudulentos con tarjetas bancarias y otros medios de pago electrónico sin la autorización del titular.

El sistema está operativo las 24 horas del día y se puede realizar un seguimiento del estado de la denuncia una vez admitida. Desde la Guardia Civil aseguran que la digitalización de estos trámites supone un paso importante 'hacia la cercanía con la ciuadadanía'.

