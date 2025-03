El imitador del violador francés también confiesa: «Hice cosas repugnantes»

Jean-Pierre M. era un padre de familia aparentemente ordinario. Tenía seis hijos, cinco de ellos con su tercera pareja con la que llevaba casado ... desde hacía varias décadas. Corría el año 2015 cuando tuvo un encuentro imprevisto. Mientras navegaba con su tableta por páginas porno, le apareció una ventana del portal Coco.fr, prohibida en junio de 2024. En esa web, donde había numerosos contenidos relacionados con la prostitución y la pedofilia, entró en uno de los foros con un nombre más que explícito: 'A son insu' (Sin que se dé cuenta). Allí conoció a Dominique Pelicot, de 71 años, al que imitó drogando a su esposa, adormeciéndola y violándola varias veces en compañía del mismo Pelicot.

Este miércoles, Jean-Pierre M. compareció por primera vez en el juicio del caso de Gisèle Pelicot, de 71 años, la mujer francesa violada por 83 hombres durante casi una década a instancias de su marido, Dominique, que la drogaba y la adormecía. Entre todos los cómplices de Dominique Pelicot —juzgan a 50 de ellos en este proceso—, ninguno fue tan lejos como Jean-Pierre M., quien utilizaba el pseudónimo de 'Rasmus' en ese foro de la perversión y una masculinidad tóxica. Como hacía Pelicot, él suministró sobredosis de ansiolíticos muy potentes a su esposa, sin que ella lo supiera. Y luego la violaron cuatro o cinco veces durante las diez ocasiones en que Pelicot fue a su domicilio.

«Me opuse, pero al final hice lo contrario»

«Sin el señor Pelicot, nunca hubiera pasado a la acción. Él me imponía y me tranquilizaba», declaró Jean Pierre M. desde la bancada de los acusados. «Cuando fui a la página Coco.fr, no me dije que de un día a otro iba a violar a mi esposa. Cuando la vi de nuevo en el tribunal, estaba petrificado. Vi su mirada triste y fui incapaz de expresar mis emociones», añadió 'Rasmus'. Con su testimonio, mostró su arrepentimiento por las violaciones cometidas sobre la madre de cinco de sus seis hijos.

Explicó que Pelicot lo había contactado en esa página de libertinaje y le había propuesto penetrar a su mujer adormecida con medicamentos. «Me opuse, pero al final terminé haciendo lo contrario», afirmó Jean-Pierre M., quien rechazó violar a Gisèle Pelicot, pero aplicó la misma metodología con su pareja. Dominique le daba los comprimidos de Temesta, tres por cada tentativa de agresión sexual. «Pero solo le daba uno de ellos y el resto los tiraba a la basura», declaró 'Rasmus' sobre los ansiolíticos que con su mujer tenían un menor efecto.

Ella se despertó en medio de una de esas agresiones. Entonces, se encontró en su habituación a su marido y Dominique Pelicot. «Borra todas nuestras conversaciones. Si hace falta, rompe tu tableta», le dijo en un SMS a Jean-Pierre M. el principal instigador de esas violaciones bajo sumisión química. Habían compartido en ellas imágenes de las agresiones sexuales a sus respectivas mujeres.

Una infancia marcada por el incesto

«El que le habló de violación y de una mujer dormida fue Pelicot», insistió en los pasillos del Tribunal el abogado Patrick Gontard, encargado de la defensa de Jean Pierre M. «El señor Maréchal intenta victimizarse», respondió la letrada Béatrice Zavarro, quien representa al principal acusado. Además de referirse a Dominique como el responsable original de las violaciones sobre su mujer, 'Rasmus' las relacionó con su infancia y adolescencia traumáticas. Estuvieron marcadas por el alcoholismo y los abusos sexuales de su padre a su mujer y sus hijos.

«La vergüenza, el alcohol, el sexo y mucho silencio. Viví actos horribles con mi padre», declaró. Durante su testimonio, Jean Pierre M. describió momentos traumáticos como masturbaciones y felaciones que su padre imponía a sus hijos, así como las violaciones sobre su madre que su progenitor organizaba con otros hombres. Nunca había hablado de ese incesto hasta que lo detuvieron décadas después por cometer actos execrables sobre su mujer.