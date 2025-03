Montero acusa al PP de dañar a las víctimas de la violencia sexual por «burdo electoralismo» El Gobierno aún no ha decidido si pedirá al Congreso un pleno extraordinario para poder aprobar la ley del 'solo sí es sí' lo antes posible

La ministra del Igualdad acusó hoy al PP de perjudicar a las víctimas de la violencia sexual al retrasar dos meses la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' por «burdo electoralismo».

Los populares, que se oponen a una ley que cuenta con el apoyo mayoritario de las Cortes, evitaron el martes que quedase definitivamente aprobada en el Senado, como estaba previsto, con una maniobra política consistente en contribuir a que saliese adelante por sorpresa una enmienda menor de JxCat, por la que hasta ese día no habían mostrado interés alguno y que ni siquiera los nacionalistas catalanes contaban con introducir en la norma.

Pese a que la enmienda es tan nimia que solo cambia una letra de la ley, como ya han dejado claro los letrados del Senado, la variación en el original obliga a que el texto vuelva al Congreso para que el pleno decida si respalda o no la enmienda antes de enviar la ley al BOE. Con esa maniobra, el PP solo logró que la norma que suprime el abuso y convierte todo acto contra la libertad sexual sin un consentimiento claro en agresión o violación no pueda aplicarse por los jueces ya este mes de agosto, como estaba previsto, sino que deba esperar a octubre, si es que al final el pleno que la ratifique se celebra en septiembre, tras el fin de las vacaciones parlamentarias y con la reanudación del período ordinario de sesiones.

Altos cargos del ministerio que dirige Irene Montero mantuvieron hoy varias reuniones en el Senado para intentar, sin éxito alguno, que la ley viajase al BOE sin volver al Congreso. Así las cosas, solo se evitaría la dilación y la norma será aprobada con urgencia si el Gobierno pide al Congreso un pleno extraordinario en los próximos días, decisión que el Ejecutivo aún no ha desvelado si tomará o no. Aunque los socios gubernamentales todavía no han dicho la última palabra, la opción más factible, a la vista de los precedentes de otros veranos, sería la de celebrar un pleno extraordinario en la última semana de agosto. La sesión serviría para convalidar posibles decretos ley que el Consejo de Ministros pueda aprobar en las próximas semanas y para aprobar definitivamente de paso la ley del 'solo sí es sí', la de Ciencia y la Concursal, estas dos últimas también retrasadas por sorpresivas enmiendas introducidas a última hora por PP y nacionalistas en el pleno del Senado.

Veranos de riesgo

«Esta es la aportación y el nivel del PP en la política española, utilizar una letra para retrasar una ley que puede permitir al Estado proteger y acompañar de forma eficaz a las mujeres que son víctimas de violencias sexuales», declaró Irene Montero en referencia a la maniobra parlamentaria de los populares. La ministra considera que la acción, retrasar la entrada en vigor del 'solo sí es sí', una ley «que permite proteger a las mujeres de forma más eficaz», es una irresponsabilidad política. Entiende, de hecho, que lo es aún más «en un contexto de verano, con mayor convivencia y cuando suele haber repunte de estas violencias».

