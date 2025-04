Ignacio amaba los caballos

«Monto a caballo desde que era un espermatozoide», me dijo hace años en su finca de Burguillos del Cerro. Se llamaba Ignacio Bravo, nos ... dejó la semana pasada, a la edad de 93 años, y en esa frase se resumía su pasión y su sabiduría: los caballos. Su ganadería, Solera Brava, ya estaba inscrita en el año 1800, aunque él la renovó en 1960. Era propietario de corceles como Binguero o Atiza, premiados internacionalmente, y todos sus caballos descendían de esos dos ejemplares.

Aunque a Extremadura se la asocie con la cabra o el cerdo, Ignacio creía que nuestro animal totémico era el caballo. «Los vetones fueron los caballistas más famosos de su época y tuvieron a los romanos en jaque. Los llevaron a las guerras púnicas, estuvieron con los fenicios. Hay una estela romana en Inglaterra que habla de un soldado a caballo que era de Coria y se encuentran otras semejantes en Egipto», decía.

Andalucía es la primera región ecuestre de España y Extremadura, la segunda, pero él pensaba que estábamos al mismo nivel: «Hay tantas ganaderías aquí como allí. Y en calidad estamos iguales unos que otros». Le gustaban ganaderías equinas extremeñas como los Vara, en Olivenza, «que proceden de los cartujanos y se han mantenido así. Tienen unas yeguas enormes, aunque no fuertes funcionalmente. Hay otras importantes en Don Benito, la misma presidenta de nuestra asociación, Carmen Pinilla, tiene una ganadería buena. Hay otra en Trujillo», detallaba sus favoritas.

Ignacio Bravo fue el primer juez que hubo representando a los ganaderos desde el año 1983 hasta 2010. Durante cinco años, fue juez único en el Salón Internacional del Caballo (SICAB). Para juzgar con precisión objetiva, patentó el hipómetro, aplicando teorías matemáticas para diseñar una plantilla que permitiera definir si un caballo de pura raza española tiene las medidas exactas.

Los caballos de Ignacio Bravo, que, como él decía, tienen duende, son funcionales además de valientes y nobles, rápidos y con un equilibrio físico y psíquico. Él explicaba así lo del caballo equilibrado psíquicamente: «Hay caballos que pueden aceptar lo malo y otros que, en cuanto se equivoca el jinete, se defienden ellos. Tener un carácter exquisito y equilibrado quiere decir que aguantan más que otros, que son más fáciles de domar, más fáciles de enseñar».

Creía que los caballos eran semejantes a su dueño. «Se nota muchísimo el carácter del dueño, que es quien hace al caballo. Está el que sale diciendo lo que dicen las máximas andaluzas de hierro 'adelante', hierro atrás y cojones en el medio. Ese caballo tiene que ser muy bueno, muy bueno para aprender sin protestar. Pero si el que va a domar al caballo empieza por acariciarlo y deja que se confíe y que sepa que no le va a hacer daño, pues entonces es mucho más fácil domarlo».

Ignacio era un hombre que hablaba con sus caballos en el idioma de los caballos. «Pero usted no lo va a entender, me avisó. A los caballos les gusta que los toquen, sobre todo donde no se pueden rascar ellos. Tienes toda la columna vertebral, que por eso se revuelcan. Si al caballo le pasas por ahí la mano, al día siguiente viene solo a buscarte para que se la pases otra vez». Se definía como «un hombre que no se ha esclavizado con nada. He procurado vivir con alegría, ser libre siempre, no me he dejado obligar ni sujetar a nada. Solo me han tenido sujeto el campo y la ganadería, que son mi trabajo y mi pasión». Y así, apasionado, libre y alegre, ha partido Ignacio Bravo, al que ABC de Sevilla definió como un vivo exponente de la bohemia ecuestre.