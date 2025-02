La Iglesia recibió el año pasado 186 nuevas denuncias de abusos sexuales

Antonio Paniagua Madrid Jueves, 30 de marzo 2023, 14:35 Comenta Compartir

La Iglesia católica recibió el año pasado 186 nuevas denuncias vinculadas con abusos sexuales cometidos desde 1950. De todos ellos, 70 han sido notificados en oficinas diocesanas y 116 en las congregaciones religiosas, de modo que la cifra de casos recabados por la institución, a los que hay sumar 14 que han sido actualizados, se eleva a 706. Pese al escándalo provocado por la pederastia clerical, es llamativo que 16 de esas denuncias correspondan a casos acontecidos en 2022. Ningún obispo ha sido denunciado por encubrimiento, según el episcopado.

De los autores de los abusos recogidos en esos 186 testimonios, 74 son clérigos consagrados que pertenecen a órdenes religiosas, 36 son clérigos diocesanos, 49 consagrados no clérigos (religiosos) y 27 laicos. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, explicó este jueves el contenido de la reunión que mantuvo el presidente de la CEE, Juan José Omella, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, encuentro en el que la Iglesia entregó un informe con toda la información que obra en poder de la institución. Se trata de un voluminoso informe que consta de seis tomos con más de 2.000 páginas en las que se recopilan los datos de las distintas oficinas de protección al menor de las diócesis y congregaciones religiosas.

La mayor parte de los casos se produjeron en el siglo pasado: 12 en los años 50; 44 en los 60; 66 en los 70; 26 en los 80 y 7 en los 90. En el siglo XXI, cuatro acontecieron en la primera década, y 6 en los años 10. En 2019 hubo un caso, otro en 2021 y 16 el año pasado. En tres casos no fue posible concretar el año. «Todos los victimarios son varones», aseveró García Magán, quien subrayó que han fallecido 90 abusadores, 69 están vivos y no consta la situación de 27. Según aclaro Omella ayer, en los seis tomos no hay «ni nombres ni apellidos», en cumplimiento de la ley de Protección de Datos. «No hay ningún obispo acusado de encubrimiento en el seno de la Conferencia Episcopal Española», aseveró por su parte García Magán.

Edad

Con relación a las víctimas, 179 eran menores de edad en el momento en que se produjeron los hechos y 7 eran equiparables legalmente a un menor. Para el portavoz de los obispos, el hecho de que se hayan denunciado 16 casos en 2022, cuando ya había cundido la alarma social, no significa que hayan fallado los protocolos antiabusos. Para García Magán, «seguramente hay personas que se han animado o han tenido más facilidad para presentar sus testimonios», al abrirse las oficinas de atención a las víctimas en las diócesis. Según el representante de los prelados, los casos atribuidos al clero son un porcentaje pequeño. «En 2022, en España hubo 6.500 denuncias sobre abusos».

Sobre la reunión con Gabilondo, García Magán dijo que «fue cordialísima» y que el titular del Defensor del Pueblo mostró «su gratitud por el informe», que constituye un «signo de esta colaboración».

De acuerdo con la Conferencia Episcopal, el informe no sustituye, sino que complementa la información que tiene que entregar cada una de las diócesis y congregaciones. Magán destacó que el propio cardenal Omella «exhortó» a todos los mitrados a que respondieran el requerimiento de Ángel Gabilondo, quien en su día lamentó la escasa colaboración de los dirigentes eclesiales.