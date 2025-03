La Iglesia eleva a un millar de casos los abusos sexuales en su seno

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha actualizado su informe sobre abusos sexuales, 'Para dar luz', estudio en el que se constata un incremento del ... número de casos de pederastia dentro de la Iglesia católica. Conforme a la nueva estadística, el número de denuncias asciende a 1.057 desde 1940, lo que supone 251 más que en la última revisión.

A la vista de los nuevos datos, la Iglesia notifica 428 casos en diócesis y provincias eclesiásticas, 613 en institutos religiosos, uno en institutos seculares y 15 en otras instituciones eclesiásticas específicas. De todos ellos, el episcopado estima que 155 casos están probados y 203 casos son verosímiles pero no probados. Otros sesenta están en investigación, 366 no han sido probados, y, finalmente, 121 casos no son imputables a la institución. Asimismo, se citan 95 casos excluidos y tres se tildan de denuncias falsas.

Para los autores del informe, los datos referidos a los abusos sexuales en la Iglesia «nunca serán definitivos». Aunque se crucen los diversos estudios, no se podrá tener una imagen de lo sucedido, toda vez que «es importante tener en cuenta que otros episodios de abusos tuvieron lugar hace demasiado tiempo para que hayan podido salir a la luz». Por añadidura, dice el informe, habrá víctimas que no quieran contar su caso. «El esfuerzo de la Iglesia seguirá siendo conocer todos los casos para ayudar a sanar su dolor y poner los medios para que no pueda volver a pasar».

Los autores del informe destacan que hace cinco años la Iglesia comenzó la investigación de una realidad «desconcertante e inesperada: la posibilidad de que en su seno hubieran tenido lugar abusos sexuales contra menores por parte de alguno de sus miembros». «La preocupación manifestada por el Papa Francisco y la Santa Sede sobre los casos de abusos cometidos en otros países, las investigaciones solicitadas por distintas conferencias episcopales del mundo y las informaciones que comenzaron a publicarse en España hicieron pensar que era necesario prestar atención a una realidad que permanecía oculta», concluye la jerarquía católica.

El episcopado aduce que los abusos sexuales no son un problema exclusivo de la Iglesia. «Las cifras aportadas en este informe y las que derivan de los diversos informes publicados por otras instituciones hacen ver que estamos ante uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad y que, tristemente hoy, sigue estando oculto», alega la Conferencia Episcopal.