El Elfo 'pillado' haciendo alguna de sus travesuras Instagram @elfo.travieso.1

25 ideas para tu 'Elfo travieso' esta Navidad

Pronto se acerca la fecha en la que este elfo aparece para hacer sus travesuras

Irene Manzano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:47

Ya es 1 de diciembre y pronto es posible que aparezca un 'elfo travieso' en las casas hasta la llegada de la Navidad y llega muy dispuesto a hacer las travesuras más divertidas. Pero sin olvidarse de su tarea principal: observar a los más pequeños y comprobar que se están portando bien.

Una tradición que tuvo su 'boom' hace algunos años y que es la mejor excusa para pasar tiempo en familia y crear expectación y emoción ante la llegada de Papá Noel, además de acortar el tiempo de espera hasta la noche más mágica del año.

Estas son algunas ideas para inspirar al elfo a sus trastadas en estas fiestas:

  • 1. El Elfo puede esconderse en la nevera, entre los alimentos, buscando algo para comer. Puede tener la cara manchada como si hubiera probado algo de la nevera ya.

  • 2. Elfo 'empachado' de dulces. Se puede colocar un bol lleno de golosinas y chocolates, pero que a la mañana siguiente esté vacío porque el Elfo se lo comió todo.

  • 3. Elfo 'cocinitas'. Sobre la encimera, el Elfo puede ser atrapado 'cocinando', rodeado de ingredientes como harina, azúcar, cacao, etc., y un bol al lado. Como si estuviera haciendo una tarta, por ejemplo.

  • 4. Con el papel de plata en la cocina, el Elfo puede hacerse un traje con él.

  • 5. Elfo 'artista'. El Elfo puede aparecer una mañana habiendo decorado todos los huevos que haya guardados en la nevera. Con dibujos específicos de la festividad como un árbol de navidad, una bola decorativa, un muñeco de nieve, etc.

  • 6. Con una impresora en casa, el Elfo puede entretenerse haciendo copias de sí mismo y repartiéndolas por la casa.

  • 7. Con un papel higiénico, el Elfo puede desenrollarlo por toda la casa o envolver objetos como sillas, mesas o incluso poner papel en el árbol de Navidad.

  • 8. El Elfo puede coger algún juguete y ponerse a jugar con él, tal vez puede hacer una pequeña batalla entre varios muñecos o intentar llevarse alguno a su guarida.

  • 9. Elfo caracterizado. Depende de los gustos de los pequeños de la casa, el Elfo puede disfrazarse de algún personaje que les guste, por ejemplo, de un superhéroe.

  • 10. Con un ordenador, tableta o móvil, el Elfo puede colocarse frente a la pantalla y parecer que estuviera escribiendo algo o haciendo una 'trastada digital'.

  • 11. En el baño, el Elfo puede estar dentro de la bañera, ducha o lavabo y llenarse de espuma como si estuviera dándose un baño de burbujas.

  • 12. En el árbol de Navidad, el Elfo puede ser descubierto trepando sobre él, colgado de alguna de sus ramas o jugando con sus decoraciones.

  • 13. Entre los armarios, el Elfo puede descubrir el lugar donde se guarda el papel de regalo y envolverse con él. Después puede colocarse debajo del árbol simulando que es un regalo más.

  • 14. 'Bromista con los zapatos'. El Elfo puede esconderse en algún zapato que vea por la casa o hacer como si los estuviera usando y fueran suyos.

  • 15. En frente de un espejo, el Elfo puede aparecer con alguna travesura en su rostro como si hubiera usado un pintalabios mientras se miraba en el espejo.

  • 16. Por los distintos espejos de la casa, el Elfo puede ir dejando notas con mensajes graciosos o pequeñas pistas de sus próximas trastadas.

  • 17. El Elfo puede colarse en las almohadas o en las camas de los niños, mientras está un poco asomado para sorprenderlos cuando ellos lleguen.

  • 18. También los niños pueden pillar al Elfo mientras que está acostado leyendo un cuento con la luz encendida.

  • 19. El Elfo puede colarse en algún armario para pensar cuál será su próximo conjunto.

  • 20. El Elfo puede ser pillado mientras juega con algún juego de mesa.

  • 21. Elfo 'astronauta'. El Elfo puede colocarse dentro de un cohete improvisado hecho con un cilindro de cartón decorado y él puede llevar un gorro de astronauta hecho con papel o cartulina. Puede parecer que regresó ya del espacio y trajo algún detalle.

  • 22. El Elfo también puede convertirse en un fotógrafo. Puede hacerse su propia cámara con papel o usar una de juguete y colocarse como si estuviera tomando fotos de la familia o de alguna otra trastada que haya hecho y quiera inmortalizar.

  • 23. Con una pequeña taza de café o té y unas galletas al lado, el Elfo puede pararse a tomarse un descanso de hacer tantas trastadas.

  • 24. Tras unos días de trastadas, el Elfo puede colocarse en algún lugar discreto de la casa con unos prismáticos hechos de papel y 'espiar' a la familia.

  • 25. El Elfo puede hacer alguna trastada cambiando la ropa entre los cajones de la familia o dejando repartidos calcetines por toda la casa.

Sin duda, se vienen unos días que estarán llenos de risas con estos elfos un poco 'traviesos' llenando de magia todos los hogares.

