'Hypelist', el nuevo proyecto del exitoso emprendedor español que triunfa en EE UU

Andrea Gantes Madrid Lunes, 15 de abril 2024, 14:27 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

El joven emprendedor español que desarrolló en 2018 la exitosa app de creación de contenido 'Unfold' acaba de sacar al mercado un nuevo y prometedor proyecto, 'Hypelist'. Alfonso Cobo, nacido en Canarias y criado en Madrid, se graduó en Arquitectura por la Universidad de Brighton, en Reino Unido. Para completar sus estudios, acudió a la prestigiosa Escuela de Arte y Diseño Parsons en Nueva York, donde, como trabajo de fin de carrera, puso en conjunto su creatividad y ganas de resolver un problema común, por lo que fundó la exitosa 'start up' 'Unfold', que acabó vendiendo a 'Squarespace'. En la ciudad estadounidense trabajó en su idea y conectó con gente que le ayudó, algo que él mismo ha reconocido y se puede apreciar en el alcance de la app que conquistó a celebridades como Selena Gómez, Kim Kardashian, Sergio Ramos y Shakira. En tiempo récord fue premiada como mejor app del año de Google y de Apple, y el español fue incluido en la lista Forbes América de los '30 under 30'.

Cobo desarrolló 'Unfold' para poder enseñar su trabajo de diseño de una forma visualmente atractiva y encontrar trabajo. Sin embargo, tras la opinión negativa del famoso emprendedor inglés Steven Bartlett, le dió una vuelta y creó algo que realmente atendía a las necesidades del momento. Las 'stories' de Instagram se estaban popularizando y cada vez más personas se empezaban a dedicar a la creación de contenido en redes sociales. Era un lucrativo negocio en auge que demandaba nuevas herramientas y esa misma necesidad de personalizar de manera sencilla las 'stories' fue cubierta por la aplicación del español. En el contexto actual puede parecer algo evidente, pero la clave del negocio fue adelantarse a la necesidad. En aquel momento era la única aplicación del mundo capaz de producir contenido creativo específicamente para 'stories'. La aplicación ofrece gratuitamente plantillas, fuentes, filtros y pegatinas. Además, dispone de una suscripción mensual con herramientas premium, un modelo de rentabilidad muy común a día de hoy en las apps de edición de imágenes.

Por segunda vez, el joven emprendedor ha sabido cubrir a tiempo otra necesidad de las consumidores de redes sociales. Su nueva aplicación, 'Hypelist', fue lanzada hace unos meses y pretende ayudar a la gente a compartir recomendaciones de las actividades, los productos o los lugares que les apasionan. La app innova al salir del marco de la estética y la superficialidad que tanto caracteriza al contenido en redes de hoy en día, algo que sitúa este segundo proyecto en un extremo contrario a 'Unfold', enfocado precisamente en lo visual. El mismo creador lo resume como «una nueva manera de conocer a las personas que tienen cosas que contar, no solo con fotos bonitas en Instagram».

Las generaciones más jóvenes están creciendo y descubriendo nuevas posibilidades en internet, pero apenas lo hacen en motores de búsqueda, si no que directamente encuentran lo que buscan en redes sociales como Instagram o Tiktok. De manera visionaria, Cobo ha sabido ver a tiempo que estos resultados de búsqueda no disponían de un lugar organizado en el que almacenar y compartir todos los restaurantes, tips de viaje o productos específicos que se recomiendan constantemente en las redes. Las notas en el móvil o las capturas de pantalla se pierden en un mar de todo tipo de información y no ofrecen detalles. 'Hypelist' permite recoger todas las recomendaciones en un espacio personalizado para cuando vayan a ser echadas en falta. De esta manera, se ha presentado como una aplicación no de entretenimiento, algo que ya abunda, si no de autorrealización y crecimiento que empuja a las personas a cumplir todos sus planes.

Esta vez el lanzamieto del proyecto ha venido acompañado de las 'Hypelist Session', eventos organizados para promover el uso de la nueva app y repletos de 'influencers' deseosos de compartir sus recomendaciones a través de este nuevo canal. El pasado 4 de abril tuvo lugar la primera sesión en el Wizink Center en Madrid, dónde actuaron artistas como Marc Seguí, CaraHart y Vyperr. Entre los invitados al evento destacaron celebridades como Joel Sánchez, Manu Ríos, André Lamoglia, Georgina Amorós, Paula Cendejas y Daniel Arias; además de creadores de contenido como Boggi, Lidia Rauet, las hermanas Helena, Lucía Cuesta o Francisco Faria.

Alfonso Cobo ha sabido abrirse hueco en un mundo en el que no es fácil que los proyectos lleguen a donde uno espera y a sus 31 años se ha posicionado como un ejemplo a seguir de emprendimiento y creatividad. Actualmente, después de siete años en Nueva York, reside en Los Ángeles donde, como ha admitido, ha encontrado un ritmo de vida mas relajado. Sin embargo, también ha asegurado que en España se vive mejor y en algún momento pretende volver a vivir en su país natal.