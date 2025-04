El horóscopo de HOY, 18 de noviembre de 2022

REDACCIón Viernes, 18 de noviembre 2022 | Actualizado 21/11/2022 11:11h. Comenta Compartir

Consulta el horóscopo de hoy miércoles 18 de noviembre de 2022, para tu signo del zodiaco.

Aries

El romanticismo mal entendido creará un conflicto amoroso. Procure no endeudarse más. Retome algún antiguo proyecto profesional. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Tauro

Atraviesa por un momento idílico. Buena suerte con sus inversiones. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

Géminis

Buena sintonía con su pareja. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Mucha prudencia para evitar discusiones en el trabajo. La visita al dentista no puede esperar, pida cita.

Cáncer

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Buen momento para trabajar duro y con ganas. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Leo

Los astros se encargan de que aparezca radiante. Su economía va bien, pero no cometa excesos. Aparecerán ciertas tensiones en el ámbito laboral. Goza de buena salud y estará de buen humor.

Virgo

Jamás se había sentido tan afortunado en amores. Resolverá su problema económico con éxito. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Organice esos aspectos de su vida que le traen de cabeza.

Libra

Cuidado con los celos, para quienes tienen pareja estable. Grandes ganancias si se deja asesorar por los inversionistas. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. El estrés agotará sus energías, descanse.

Escorpio

Bienestar y felicidad emocional. Aproveche las oportunidades que aparezcan de ganar dinero. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Relajarse es primordial para su salud.

Sagitario

Necesita encontrar afinidad en una pareja. Buen momento económico. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Capricornio

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Momento idóneo para vender una casa. Relájese un poco, ya que la actividad laboral decrece. La música y la lectura son buenas medicinas.

Acuario

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Día tranquilo, podrá adelantar algunos trabajos. Andará un poco falto de energías.

Piscis

Antiguos amores le ayudarán con su situación actual. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Sorpresas agradables en el trabajo. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

